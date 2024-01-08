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  4. Her şey son maçtan sonra oldu! Ancelotti'den Süper Kupa maçı öncesi Arda Güler kararı

Her şey son maçtan sonra oldu! Ancelotti'den Süper Kupa maçı öncesi Arda Güler kararı

08.01.2024 22:20 | Son Güncelleme:
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Real Madrid'in Aradina karşısında oynadığı mücadeleyle kariyerine fiili olarak başlayan Arda Güler ilk maçındaki performansıyla ağızları açık bırakırken bu maçtaki oyunu sonrası Ancelotti'nin gözüne bir kez daha girdi ve güvenini kazandı. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Arda Güler'in Real Madrid kariyeri İspanyol ekibinin Aradina mücadelesi ile resmen başladı. Oynanan kupa mücadelesinde maça ilk 11'de başlayan ve bir topu direkten dönen milli oyuncumuz performansıyla maçın ardından en çok konuşulan isim olmayı başarmıştı.

Real Madrid formasıyla golle burun buruna gelen Arda Güler'in bu frikik vuruşu sosyal medyada kısa süre içinde milyonlarca kez izlenmişti.

Canlı Skor

ANCELOTTI'DEN ARDA KARARI!

ANCELOTTI'DEN ARDA KARARI!

%90 pas isabetiyle oynayan Arda Güler İspanyol basınından da övgüleri toplarken, Carlo Ancelotti Arda Güler'in bu performansı sonrası genç yıldızı Atletico Madrid ile oynanacak Süper Kupa yarı final maçının kadrosuna dahil etti.

DEV MAÇA KISA SÜRE

DEV MAÇA KISA SÜRE

Real Madrid - Atletico Madrid maçı 10 Ocak Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de oynanacak.

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