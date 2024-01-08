Her şey son maçtan sonra oldu! Ancelotti'den Süper Kupa maçı öncesi Arda Güler kararı

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri İspanyol ekibinin Aradina mücadelesi ile resmen başladı. Oynanan kupa mücadelesinde maça ilk 11'de başlayan ve bir topu direkten dönen milli oyuncumuz performansıyla maçın ardından en çok konuşulan isim olmayı başarmıştı.
Real Madrid formasıyla golle burun buruna gelen Arda Güler'in bu frikik vuruşu sosyal medyada kısa süre içinde milyonlarca kez izlenmişti.
%90 pas isabetiyle oynayan Arda Güler İspanyol basınından da övgüleri toplarken, Carlo Ancelotti Arda Güler'in bu performansı sonrası genç yıldızı Atletico Madrid ile oynanacak Süper Kupa yarı final maçının kadrosuna dahil etti.
Real Madrid - Atletico Madrid maçı 10 Ocak Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de oynanacak.