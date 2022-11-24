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  4. Her yarış sonunda yapıyor! Güzel atlet sosyal medyanın gündeminde

Her yarış sonunda yapıyor! Güzel atlet sosyal medyanın gündeminde

24.11.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li atlet Kennedy Smith'in koşu öncesi ve sonrası yaptığı hareketler sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Güzel atlet özellikle yarış sonlarında kameraya yaptığı hareketlerle izleyenleri kendisine hayran bırakırken, kendisi için yapılan yorumlar da dikkat çekti. p

ABD'li atlet Kennedy Smith'in Texas Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 60 metre engelli koşu yarışındaki hareketleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Yarışlarda aldığı başarılı sonuçların yanı sıra güzelliği ile de dikkat çeken Smith'in özellikle koşu sonlarında yaptığı hareketlerle de sosyal medyada da gündem oldu.

İŞTE SOSYAL MEDYADA YAPILAN BAZI YORUMLAR

İŞTE SOSYAL MEDYADA YAPILAN BAZI YORUMLAR

"Pederle arayı düzeltirim, işi gücü tekrar yoluna koyarım. Beraber yaşarız , istersen evleniriz ya da bir daire tutarım size. Annenle kardeşini alırız , size bakarım. Zagor'a da bakarım, yine gidersin ziyaretine hiç değilse bu sefalet biter biraz mutlu oluruz.."

"Güzel kadın, istediği kameraya istediği gibi oynayabilir."

"Çok güzel bir kadın her yönden, benim güzellik algım bu kadın olabilir. Vücudu güçlü olmasına rağmen narin görünüyor, cilveli, aurası çok yüksek, enerjisi çok güzel, neşeli ve fiziksel olarak da oldukça güzel. 10/10."

"Güzel kadınlara depar atmak hiç yakışmıyor."

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Anahtar Kelimeler:
Atlet koşu

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