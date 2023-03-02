Herkes bu haberi bekliyordu! Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in yeni sözleşmesi hazır... O madde kaldırılıyor!

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve yeteneği ile herkesi kendisine hayran bırakan Sarı-Lacivertliler'in genç yıldızı Arda Güler, dünya spor kamuoyunda da adından söz ettirmeye başladı. Genç oyuncu A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından ay-yıldızlı forma için de davet alırken, birçok dev kulüp kendisini yakından takibini sürdürüyor.