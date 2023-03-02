Herkes bu haberi bekliyordu! Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in yeni sözleşmesi hazır... O madde kaldırılıyor!

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve yeteneği ile herkesi kendisine hayran bırakan Sarı-Lacivertliler'in genç yıldızı Arda Güler, dünya spor kamuoyunda da adından söz ettirmeye başladı. Genç oyuncu A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından ay-yıldızlı forma için de davet alırken, birçok dev kulüp kendisini yakından takibini sürdürüyor.
Sarı-Lacivertli formayla 18 maça çıkan Güler, bu karşılaşmalarda 3 golün yanı sıra iki de asist yapma başarısı gösterdi. Günden güne yıldızını parlatmaya devam eden, geçtiğimiz gün oynanan Konyaspor maçında 18 yaşına giren Arda Güler için yeni gelişmeler yaşanmaya da devam ediyor.
Takvim'in haberine göre; Sarı- Lacivertliler, genç yıldızının 2025 yılında sona erecek sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatacak. Resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı öğrenildi.
Teknik direktör Jorge Jesus'un, "Geleceğin yıldızlarından biri olacak" dediği Arda Güler ile imzalanacak yeni sözleşmenin detayları da netleşti.
Kanarya, 18 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine 30-35 milyon euro civarında bir serbest kalma bedeli ekleyecek. Avrupa kulüplerinin listesindeki futbolcudan önümüzdeki dönemde transferi halinde maksimum gelir elde edilmesi planlanıyor.
Fenerbahçe ayrıca yeni sözleşmede, '1500 dakika oynamazsa 5 milyon euro karşılığında serbest kalır' maddesini de kaldıracak. Oyuncunun ailesiyle çok iyi bir iletişimi olan Başkan Ali Koç'un da genç futbolcunun kalmasını çok istediği belirtildi.