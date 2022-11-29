Herkes saklıyordu! Beden pozitifliği savunucusu Ariella Nyssa bikinili pozlarıyla açık açık selülitlerini gösterdi

Sosyal medyadan vücut pozitifliğine yönelik olarak paylaşımlar yapan Ariella Nyssa, 740 bin takipçisiyle sıklıkla doğal hallerini paylaşıyor. Sosyal medyadan yaratılan kusursuz güzellik algısına meydan okuyan Nyssa, son olarak Instagram hesabından hayal gücüne çok az şey bırakan bir paylaşım yaptı. Kadınların korkulu rüyası haline gelen selülitlerini gösteren Nyssa, “Her halinizle güzelsiniz” diyerek özgüven aşılaması yaptı.

KENDİNDEN EMİN PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından plajda çekilen pozlarını paylaşan Nyssa gönderisine sadece “Merhaba” notunu ekledi.

Fotoğraflarını filtre ve photoshop uygulamalarıyla düzenlenmeyi tercih etmeyen Nyssa’nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

Fiziksel görüntüsü konusunda dürüst ve ilham verici paylaşımlar yaptığı için sosyal medya kullanıcıları tarafından tebrik edilen Nyssa’nın gönderisi binlerce beğeni topladı.