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  4. Herkes saklıyordu! Beden pozitifliği savunucusu Ariella Nyssa bikinili pozlarıyla açık açık selülitlerini gösterdi

Herkes saklıyordu! Beden pozitifliği savunucusu Ariella Nyssa bikinili pozlarıyla açık açık selülitlerini gösterdi

29.11.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beden pozitifliği savunucusu olarak sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ariella Nyssa, insanların kendilerini sevmeleri için teşvik edici paylaşımlar yapıyor. Son olarak siyah bikini takımıyla boy gösteren Nyssa, herkesin sakladığı selülitleri büyük bir gururla gösterdi.

Sosyal medyadan vücut pozitifliğine yönelik olarak paylaşımlar yapan Ariella Nyssa, 740 bin takipçisiyle sıklıkla doğal hallerini paylaşıyor. Sosyal medyadan yaratılan kusursuz güzellik algısına meydan okuyan Nyssa, son olarak Instagram hesabından hayal gücüne çok az şey bırakan bir paylaşım yaptı. Kadınların korkulu rüyası haline gelen selülitlerini gösteren Nyssa, “Her halinizle güzelsiniz” diyerek özgüven aşılaması yaptı.

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Sosyal medya hesabından plajda çekilen pozlarını paylaşan Nyssa gönderisine sadece “Merhaba” notunu ekledi.
Fotoğraflarını filtre ve photoshop uygulamalarıyla düzenlenmeyi tercih etmeyen Nyssa’nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.
Fiziksel görüntüsü konusunda dürüst ve ilham verici paylaşımlar yaptığı için sosyal medya kullanıcıları tarafından tebrik edilen Nyssa’nın gönderisi binlerce beğeni topladı.
Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Genç ve yaşlı kadınlara vücudunuzu tüm şekil ve boyutlarda sevme konusunda rol model olduğunuz için teşekkür ederim.” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Vay canına öok hoş görünüyorsun. Böyle devam et kızım” yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise “Çok güzel dostum” dedi.
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