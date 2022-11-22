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Herve Renard'ın temizlik şirketinden Dünya Kupası'na uzanan gurur dolu hikayesi! Messi'yi sahadan boynu bükük yolladı...

22.11.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan'ın Arjantin'i 2-1 mağlup etmesi sosyal medyada gündem oldu. Arabistan'ın teknik patronu Herve Renard'ın hikayesini duyanlar şaştı kaldı. Maç boyunca oyuncularına taktik vermek için 1 dakika bile kulübesinde oturmayan Herve Renard, Arjantin karşısında tarih yazdı. Maç sonrasında Herve Renard'ın hikayesi ortaya çıktı.

Suudi Arabistan, Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizlerinden birine imza attı. Arjantin'i 2-1'lik mağlubiyetle sahadan silen 'Yeşil Şahinler' turnuvaya damgasını şimdiden vurdu. Messi'ye adeta nefes aldırmayan Suudi Arabistan futbolcuları sosyal medyada gündem oldu.

NEREDEN NEREYE...

36 MAÇLIK SERİYİ BİTİRDİLER

36 MAÇLIK SERİYİ BİTİRDİLER

2022 Dünya Kupası'na 36 maçlık yenilmezlik serisiyle gelen Arjantin'e kötü sonu Suudi Arabistan getirdi. İtalya'nın 37 maçlık rekorunu kırmanın planlarını yapan Arjantin büyük bir şok yaşadı. Suudi Arabistan'da teknik direktör Herve Renard, unutulmaz zaferde ön plana çıkan isim oldu.

TEMİZLİK ŞİRKETİNDEN DÜNYA KUPASINA UZANAN HİKAYE...

TEMİZLİK ŞİRKETİNDEN DÜNYA KUPASINA UZANAN HİKAYE...

Futbolculuk kariyeri pek iç açıcı geçmeyen Herve Renard, 29 yaşında emekli olmak zorunda kaldı. Emekli olduktan kısa süre sonra temizlik şirketi kuran ve sonrasında batan Herve Renard, teknik direktörlük yapmaya karar verdi.

KUPALAR KAZANDI

KUPALAR KAZANDI

Teknik direktörlüğüne ilk önce SC Draguignan'da başlayan Herve Renard, sonrasında Shanghai COSCO'da asistan olarak görev aldı. İlerleyen dönemde Zambiya ve Fildişi Sahili ile Afrika Kupası'nı kazanan Herve Renard, iki farklı ülkeyle bu kupayı kazanan ilk teknik adam olarak tarihe geçti.

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Arjantin Suudi Arabistan dünya kupası messi

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