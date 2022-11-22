Herve Renard'ın temizlik şirketinden Dünya Kupası'na uzanan gurur dolu hikayesi! Messi'yi sahadan boynu bükük yolladı...

KUPALAR KAZANDI

Teknik direktörlüğüne ilk önce SC Draguignan'da başlayan Herve Renard, sonrasında Shanghai COSCO'da asistan olarak görev aldı. İlerleyen dönemde Zambiya ve Fildişi Sahili ile Afrika Kupası'nı kazanan Herve Renard, iki farklı ülkeyle bu kupayı kazanan ilk teknik adam olarak tarihe geçti.