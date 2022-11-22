Herve Renard'ın temizlik şirketinden Dünya Kupası'na uzanan gurur dolu hikayesi! Messi'yi sahadan boynu bükük yolladı...

Suudi Arabistan, Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizlerinden birine imza attı. Arjantin'i 2-1'lik mağlubiyetle sahadan silen 'Yeşil Şahinler' turnuvaya damgasını şimdiden vurdu. Messi'ye adeta nefes aldırmayan Suudi Arabistan futbolcuları sosyal medyada gündem oldu.
2022 Dünya Kupası'na 36 maçlık yenilmezlik serisiyle gelen Arjantin'e kötü sonu Suudi Arabistan getirdi. İtalya'nın 37 maçlık rekorunu kırmanın planlarını yapan Arjantin büyük bir şok yaşadı. Suudi Arabistan'da teknik direktör Herve Renard, unutulmaz zaferde ön plana çıkan isim oldu.
Futbolculuk kariyeri pek iç açıcı geçmeyen Herve Renard, 29 yaşında emekli olmak zorunda kaldı. Emekli olduktan kısa süre sonra temizlik şirketi kuran ve sonrasında batan Herve Renard, teknik direktörlük yapmaya karar verdi.
Teknik direktörlüğüne ilk önce SC Draguignan'da başlayan Herve Renard, sonrasında Shanghai COSCO'da asistan olarak görev aldı. İlerleyen dönemde Zambiya ve Fildişi Sahili ile Afrika Kupası'nı kazanan Herve Renard, iki farklı ülkeyle bu kupayı kazanan ilk teknik adam olarak tarihe geçti.