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Hidemasa Morita kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Hidemasa Morita nereli ve hangi takımlarda oynadı?

24.08.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı futbolcu Hidemasa Morita'nın Fenerbahçe'ye transfer edileceği iddia edildi. Gelişme sonrası sözleşmesi orta sahada oynayan Hidemasa Morita'nın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki Hidemasa Morita kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Hidemasa Morita nereli ve hangi takımlarda oynadı? İşte ayrıntılar...

Hidemasa Morita'nın Fenerbahçe'ye transfer edileceği iddiaları sonrası başarılı ismin hayatı araştırılıyor. Orta sahada oynayan oyuncunun güncel bonservis bedeli de merak konusu. Peki Hidemasa Morita kimdir, hangi takımlarda oynadı?

HİDEMASA MORİTA KİMDİR?

Hidemasa Morita'nın Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiaları gündeme geldi. Gelişme sonrası Hidemasa Morita'nın kariyeri ve hayatı merak ediliyor.
Son dönemde sıkça adından söz ettiren oyuncu, 10 Mayıs 1995 tarihinde dünyaya gelmiştir. Orta sahada görev almakta olan oyuncunun güncel bonservisi şu anda yaklaşık 3 milyon euro değerinde.
Futbola kendi ülkesinde başlamış olan isim daha sonra RKU ve Kawasaki takımlarında formalar giymiştir.
26 yaşında olan ön libero, 7 Ocak 2021 tarihinde bedelsiz olarak Portekiz Ligi ekiplerinden Santa Clara'ya transfer olmuştur. Sözleşmesi 2024 senesinde sona erecek olan Morita 2018 yılında Japonya milli takımında 2 gol atmıştır.
Başarılı futbolcu Osaka, Japonya doğumludur.
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Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü Hidemasa Morita
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on tane orta saha oyuncusu var forvet oyuncusu beee

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