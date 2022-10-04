Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen 6. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda Hırvat sporcu Petar Klovar, 132 metreye dalarak dünya rekoru kırdı.
Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonunca Kaş'ta gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde Klovar, ip destekli sabit ağırlık (FIM) disiplininde dalış yaptı. 4 dakika 1 saniyede 132 metreye dalmayı başaran Hırvat sporcu, bu disiplinde yeni dünya rekorunun sahibi oldu.
Kolavar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her şey mükemmeldi. Deniz karanlıktı ve su soğuktu ama yine de dalış güzel geçti. Orada çok fazla düşünmüyorsun, sadece yapman gerekeni yapıyorsun. Büyük derinlik çünkü." diye konuştu.
Organizasyonun da mükemmel olduğunu belirten rekortmen sporcu, Kaş'ın güzel bir denize sahip olduğunu ve ilçede iyi insanlarla karşılaştığını dile getirdi.
Hırvat sporcu Klovar, Antalya'da serbest dalış dünya rekoru kırdı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz