Hırvatistan maçındaki performansıyla olay olmuştu, maç sonrası ortaya çıktı! Lukaku'nun o anları herkesi şaşırttı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda G ve H grubu hariç tüm gurplarda maçlar tamamlanırken, son 16'ya kalan ve elenen takımlar belli oldu. Elenen milli takımlardan biri de F Grubu'nda mücadele eden Belçika olurken, grubun favorilerinden olan Belçika Milli Takımı son maçında Hırvatistan ile golsüz berabere kalarak turnuvaya veda etti.