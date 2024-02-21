'Hızlı ve Öfkeli'nin efsanesi Paul Walker’ın kızı son dönemin aranan modellerinden... İşte son hali

2001’de gösterime giren ilk filminden beri büyük bir efsaneye dönüşen 'Hızlı ve Öfkeli'de canlandırdığı Brian O’Conner rolüyle tüm dünyanın tanıdığı bir yıldız haline gelen Paul Walker, 2013 yılında henüz 40 yaşındayken geçirdiği korkunç bir kazada hayatını kaybetmişti.



