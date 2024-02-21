'Hızlı ve Öfkeli'nin efsanesi Paul Walker’ın kızı son dönemin aranan modellerinden... İşte son hali

2001’de gösterime giren ilk filminden beri büyük bir efsaneye dönüşen 'Hızlı ve Öfkeli'de canlandırdığı Brian O’Conner rolüyle tüm dünyanın tanıdığı bir yıldız haline gelen Paul Walker, 2013 yılında henüz 40 yaşındayken geçirdiği korkunç bir kazada hayatını kaybetmişti.
Genç yaşta geçirdiği araba kazası sonucu hayatını kaybederek hayranlarını yasa boğan Paul Walker’ın kızı Meadow Walker büyüdü. Genç Walker son dönemde en çok aranan modeller arasında yer alıyor.
Paul Walker’ın kızı Meadow Walker babasının izinden giderek, ‘Hızlı ve Öfkeli’ filminin 10’uncu serisinde konuk oyuncu olarak rol almış ve modellik de yapmaya başlamıştı.
Paul Walker'ın kızı Meadow Rain Walker son haliyle dikkat çekti.
Genç modele hayranlarından "Babasına ne kadar çok benziyor" yorumları geldi.