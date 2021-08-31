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Hizmet-İş Sendikası, Hacettepe Üniversitesi hastanelerinde çalışanların geriye dönük haklarını talep etti

31.08.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hizmet-İş Sendikası, Hacettepe Üniversitesi hastanelerinde çalışanların geriye dönük haklarını talep etti

Hizmet-İş Sendikası, Hacettepe Üniversitesine bağlı hastanelerdeki sağlık çalışanlarının geriye dönük haklarının verilmesi için oturma eylemi yaptı.

Sendika üyeleri, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin önünde taleplerini dile getirmek için toplandı.

Grup adına açıklama yapan Hizmet-İş Sendikası Ankara 2 No'lu Şube Başkanı Recep Dere, sendikanın, Hacettepe Üniversitesi hastanelerinde 2017, 2018 ve 2019'da örgütlü ve yetkili olduğunu hatırlattı.

Hacettepe Üniversitesi hastanelerinde çalışan emekçiler adına o dönem yürüttükleri toplu iş sözleşmesinin, Yüksek Hakem Kurulu'ndan 25 Şubat 2020'de çıktığını dile getiren Dere, "Toplu iş sözleşmesi, geriye dönük olarak 15 ayı kapsamaktadır. Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan toplu iş sözleşmesi gereği, emekçi arkadaşlarımızın 15 aylık geriye dönük ücret alacakları bulunmaktadır. Ancak Hacettepe Üniversitesi yönetimi, toplu iş sözleşmesinin gereklerini yerine getirmemektedir." dedi.

Dere, üniversitenin yöneticileriyle konu hakkında defalarca görüştüklerini ama çözüme yönelik tavır göremediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin önemli ve başarılı sağlık kuruluşlarından biri olan Hacettepe Üniversitesi’nin, emekçi arkadaşlarımıza yönelik haksız tutumdan vazgeçmesini istiyoruz. Emekçi arkadaşlarımızın geriye dönük haklarına gözlerinizi kapamayın. Onları hayal kırıklığına uğratmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Çünkü onlar, ücret ve sosyal hakların en güzelini fazlasıyla hak etmektedirler."

Grup, oturma eyleminin ardından dağıldı.

Hizmet-İş Sendikası, Hacettepe Üniversitesi hastanelerinde çalışanların geriye dönük haklarını talep etti

Hizmet-İş Sendikası, Hacettepe Üniversitesi hastanelerinde çalışanların geriye dönük haklarını talep etti

Hizmet-İş Sendikası, Hacettepe Üniversitesi hastanelerinde çalışanların geriye dönük haklarını talep etti

Hizmet-İş Sendikası, Hacettepe Üniversitesi hastanelerinde çalışanların geriye dönük haklarını talep etti

Hizmet-İş Sendikası, Hacettepe Üniversitesi hastanelerinde çalışanların geriye dönük haklarını talep etti

Hizmet-İş Sendikası, Hacettepe Üniversitesi hastanelerinde çalışanların geriye dönük haklarını talep etti

Hizmet-İş Sendikası, Hacettepe Üniversitesi hastanelerinde çalışanların geriye dönük haklarını talep etti

Hizmet-İş Sendikası, Hacettepe Üniversitesi hastanelerinde çalışanların geriye dönük haklarını talep etti
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