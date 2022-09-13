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Hollanda'da gündem olmuştu! Ve Fenerbahçe gönderiyor... Piyango!

13.09.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Fenerbahçe'nin Hollanda ekibi PSV'den satın alma opsiyonlu olarak kiralık kadrosuna kattığı Portekizli oyuncu Bruma için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Jesus'un talimatıyla kadroya katılan ancak, lisansı çıkarılmayan 27 yaşındaki oyuncu için nasıl bir yol izleneceği merak edilirken, beklenmedik bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Bruma

Bruma

POR Portekiz
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile iyi bir uyum yakalayan Fenerbahçe bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isterken, sezon başında birçok isim kadroya katılmıştı. Bu isimlerden biri de Jesus'un talimatıyla kadroya katılan daha önce Galatasaray'da da forma giymiş olan Bruma olmuştu. Kadroya katılmasının ardından beklenmedik bir şekilde UEFA listesine alınmayan ve lisansı çıkarılmayan Portekizli'nin Fenerbahçe'de geleceği merak edilirken, flaş bir gelişme yaşandı.

Sarı-Lacivertliler'in Hollanda ekibi PSV'den satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Bruma'nın sözleşmesindeki bu opsiyonun Hollanda basınında zorunlu olduğu yönünde iddialar öne sürülürken, sözleşmedeki bu opsiyonun 4 milyon Euro olduğu belirtilmişti. Tecrübeli futbolcu, Jorge Jesus tarafından bu sezon 5 maçta şans buldu. Bruma bu süreçte 1 asist üretti ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı.

FORMA ŞANSI BULAMADI!

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Fenerbahçe'de yapılan transferler sonrası Bruma, forma şansı bulmakta zorlandı. 27 yaşındaki oyuncu Jorge Jesus tarafından yedek kulübesinde bekletildi. Sarı-lacivertliler daha sonra UEFA listesine Bruma'nın adını dahil etmedi.

HOLLANDA'DA GÜNDEM OLDU

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Bruma'nın lisansının çıkarılmaması Hollanda basınında geniş yer buldu. 27 yaşındaki sol kanat için Voetbal International'de yer alan haberde "Fenerbahçe, Bruma için acı verici bir karar aldı" başlığı kullanıldı. Voetbal Primeur ise "Bruma için bir aksilik daha" ifadeleriyle Fenerbahçe'nin kararını okuyucularına duyurdu. Eindhovens Dagblad'da konuyla ilgili haberde "Fenerbahçe, PSV'den kiraladığı Bruma'yı kullanmıyor" denildi.

BEKLENMEDİK TALİP

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Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Fenerbahçe'de 14 yabancı kuralı nedeniyle lisansı TFF'ye bildirilmeyen Bruma konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'in Portekizli futbolcuyu transfer etmek istediği vurgulandı. İsrail'de yayın yapan Sport1'in özel haberine göre; Maccabi Tel Aviv ile Fenerbahçe arasındaki görüşmeler başladı.

PSV'YE BİLGİ VERİLDİ

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İsrail'de 28 Eylül'de bitecek transfer dönemi öncesi Maccabi Tel Aviv'in bu transferi sonuçlandırmak istediği kaydedildi. Görüşmelerden PSV Eindhoven'ın bilgisinin olduğu aktarıldı. Maccabi Tel Aviv'in Bruma'nın maaşı konusunda Fenerbahçe'yle görüşmelerde bulunduğu ve şu anda kontrat konusunda görüşüldüğü vurgulandı.

BRUMA AYILMAK İSTİYOR

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Bruma'nın da kadro dışı kalmak yerine forma giyebilmek için İsrail'e gitmeye sıcak baktığı savunuldu. Sezon başında büyük beklentilerle PSV'den Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonuyla kiralanan Bruma'nın opsiyonunun 4 milyon euro olduğu belirtildi. Tecrübeli kanat oyuncusu Fenerbahçe'de 5 resmi maçta 192 dakika süre alabildi.

TARAFTAR TEPKİLİ!

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Fenerbahçe'de yaşanan bu süreç Sarı-Lacivertli taraftarların da gündeminde. Sosyal medyada taraftarlar arasında en çok konuşulan isimlerin başında Bruma gelirken, taraftarlar bu konuda yönetime tepkili.

BRUMA FOTOĞRAFLARI

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