Hull City'e kiralık olarak gönderilen Fenerbahçe'nin yıldızı Pelkas takıma dönmek istemiyor!

Fenerbahçe'nin 2020/21 sezonunda Yunan ekibi PAOK'tan 2.20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Dimitrios Pelkas, sezon başında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'e kiralık olarak gönderilmişti.
İngiliz ekibinde bu sezon 17 maçta forma şansı bulan oyuncu takımına 2 gol 1 asistlik katkı sağlarken, Hull City ile olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yunan oyuncu bu sezon 17 maçta forma şansı bulan oyuncu takımına 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.
Pelkas'ın performansından pek de memnun olmadığı öne sürülen Hull City yönetimi, Pelkas'ı sezonun tamamlanmasıyla Sarı-Lacivertliler'e geri göndermesi beklenirken, 29 yaşındaki oyuncudan geleceğine dair şaşırtan bir açıklama geldi.
Hull City'i yakından takip eden basın organlarından Hull Daily Mail'e konuşan Pelkas, "Hull City'de kalmak istiyor musun?" soruna "Evet" yanıtını verirken, Sarı-Lacivertli ekibe dönüşün kapısını kapatmış oldu.
Hull City teknik direktörü Liam Rosenior'un yaptığı olumlu açıklamalar sonrasında Pelkas, şunları söyledi:
"Hocanız böyle şeyler söylediğinde gerçekten mutlu oluyorsunuz. Benim bakış açıma göre, bu tür sözle daha fazla hırs veriyor. Bana inandığı için ona daha fazlasını vermek istiyorum." dedi.
Şimdilik 2-3 aya odaklandığını söyleyen Pelkas, "Yazın ne olacağını gerçekten bilmiyorum. Şimdilik önümüzdeki 2-3 aya odaklanmak ve sezonu iyi bitirmek istiyorum. Sezon bittikten sonra neler olacağını göreceğiz." şeklinde konuştu.