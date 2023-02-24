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Hull City'e kiralık olarak gönderilen Fenerbahçe'nin yıldızı Pelkas takıma dönmek istemiyor!

24.02.2023 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon başında Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e kiralık olarak gönderilen Yunan oyuncu Dimitrios Pelkas, İngiliz basınına verdiği bir röportajda herkesi şaşırtan ifadeler kullandı. Pelkas yaptığı açıklamada Hull City'de mutlu olduğun ifade ederken, takımda kalmak istediğini dile getirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin 2020/21 sezonunda Yunan ekibi PAOK'tan 2.20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Dimitrios Pelkas, sezon başında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'e kiralık olarak gönderilmişti.

İngiliz ekibinde bu sezon 17 maçta forma şansı bulan oyuncu takımına 2 gol 1 asistlik katkı sağlarken, Hull City ile olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yunan oyuncu bu sezon 17 maçta forma şansı bulan oyuncu takımına 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.

ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA 

ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA 

Pelkas'ın performansından pek de memnun olmadığı öne sürülen Hull City yönetimi, Pelkas'ı sezonun tamamlanmasıyla Sarı-Lacivertliler'e geri göndermesi beklenirken, 29 yaşındaki oyuncudan geleceğine dair şaşırtan bir açıklama geldi.

DÖNÜŞ KAPISINI KAPATTI 

DÖNÜŞ KAPISINI KAPATTI 

Hull City'i yakından takip eden basın organlarından Hull Daily Mail'e konuşan Pelkas, "Hull City'de kalmak istiyor musun?" soruna "Evet" yanıtını verirken, Sarı-Lacivertli ekibe dönüşün kapısını kapatmış oldu.

"BANA İNANIYOR..." 

"BANA İNANIYOR..." 

Hull City teknik direktörü Liam Rosenior'un yaptığı olumlu açıklamalar sonrasında Pelkas, şunları söyledi:

"Hocanız böyle şeyler söylediğinde gerçekten mutlu oluyorsunuz. Benim bakış açıma göre, bu tür sözle daha fazla hırs veriyor. Bana inandığı için ona daha fazlasını vermek istiyorum." dedi.

"NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ" 

"NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ" 

Şimdilik 2-3 aya odaklandığını söyleyen Pelkas, "Yazın ne olacağını gerçekten bilmiyorum. Şimdilik önümüzdeki 2-3 aya odaklanmak ve sezonu iyi bitirmek istiyorum. Sezon bittikten sonra neler olacağını göreceğiz." şeklinde konuştu.

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