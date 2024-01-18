MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hülya Avşar, ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı'ya seslendi: 'Ben geldim,seni bekliyorum'

Hülya Avşar, ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı'ya seslendi: 'Ben geldim,seni bekliyorum'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
18.01.2024 23:31 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Tarihe geçen Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar da kayıtsız kalamadı. Ünlü isim, Gezeravcı'ya sosyal medyadan işte böyle seslendi.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, 43 yaşında tecrübeli savaş pilotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna kayıtsız kalamadı. Mars temalı bir fotoğraf atarak ilk Türk astronotumuz Alper Gezeravcı'ya seslendi. İşte detaylar...

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

43 yaşında tecrübeli savaş pilotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu herkesi heyecanlandırdı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın tarihi uçuşuna bir İsveçli, bir İtalyan ve bir İspanyol astronot da eşlik edecek.

Tarihi ana saatler sayarken son anda ertelenmişti. Gezeravcı'nın uzaya gidişi 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece saat 00:49'da gerçekleşecek.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, bu konuya kayıtsız kalamadı ve Mars temalı bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Avşar, Alper Gezeravcı'yı etiketleyerek "Ben geldim, seni bekliyorum" notunu düştü. "Bu iş 'Mars'ta biter" diyen ünlü şarkıcı, Alper Gezeravcı'ya "Yolun açık olsun" dileklerini iletti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
uzay Mars Hülya Avşar alper gezeravcı Oyuncu yaşında
En Çok Okunan Haberler
Fatih Portakal 'Yazın bir tarafa' diyerek duyurdu! Emekliye ek zam iddiası, tarih verdi

Fatih Portakal 'Yazın bir tarafa' diyerek duyurdu! Emekliye ek zam iddiası, tarih verdi

O iddia gündem olmuştu! Erkan'dan açıklama geldi: 'Asla kabul edilemez'

O iddia gündem olmuştu! Erkan'dan açıklama geldi: 'Asla kabul edilemez'

Emekliler için 2 yeni formül! Bayram ikramiyesine zam ve indirimli kart hamlesi

Emekliler için 2 yeni formül! Bayram ikramiyesine zam ve indirimli kart hamlesi

Klinik psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru ağızları açık bıraktı! Tavsiye daha da bombaydı

Klinik psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru ağızları açık bıraktı! Tavsiye daha da bombaydı

Kuzey Kore iki genci böyle cezalandırdı! Her şey halkın gözleri önünde oldu, cezanın sebebi şoke etti

Kuzey Kore iki genci böyle cezalandırdı! Her şey halkın gözleri önünde oldu, cezanın sebebi şoke etti

Kamu görevlileri dikkat! AYM o düzenlemeyi iptal etti

Kamu görevlileri dikkat! AYM o düzenlemeyi iptal etti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Minimal tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak! Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Minimal tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak! Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.