Hülya Avşar, ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı'ya seslendi: 'Ben geldim,seni bekliyorum'

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, 43 yaşında tecrübeli savaş pilotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna kayıtsız kalamadı. Mars temalı bir fotoğraf atarak ilk Türk astronotumuz Alper Gezeravcı'ya seslendi. İşte detaylar...
43 yaşında tecrübeli savaş pilotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu herkesi heyecanlandırdı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın tarihi uçuşuna bir İsveçli, bir İtalyan ve bir İspanyol astronot da eşlik edecek.
Tarihi ana saatler sayarken son anda ertelenmişti. Gezeravcı'nın uzaya gidişi 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece saat 00:49'da gerçekleşecek.
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, bu konuya kayıtsız kalamadı ve Mars temalı bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Avşar, Alper Gezeravcı'yı etiketleyerek "Ben geldim, seni bekliyorum" notunu düştü. "Bu iş 'Mars'ta biter" diyen ünlü şarkıcı, Alper Gezeravcı'ya "Yolun açık olsun" dileklerini iletti.