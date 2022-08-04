Hyundai, üniversitelilerle üç yeni konsept tasarladı

İSTANBUL (AA) - Hyundai Avrupa Tasarım Merkezi, İtalya’nın ünlü tasarım enstitüsü IED Turin'den (Turin Istituto Europeo di Design) genç tasarımcılarla üç yeni konsept hazırladı.

Hyundai açıklamasına göre, Hyundai Avrupa Tasarım Merkezi, IED Turin ile ortak bir tasarım projesi gerçekleştirdi. Bu iş birliği çerçevesinde, 2021-2022 akademik yılı, "Ulaşım Tasarımı" bölümünden mezun olan öğrencilerin bitirme tezleri ele alındı. Tam 4,40 metre uzunluğunda ve hidrojen güç aktarma organıyla çalışan ve aynı zamanda sürüş keyfini yüksek performansla birleştiren konseptler, öğrencilerin hayal dünyasıyla hazırlanırken Hyundai Avrupa Tasarım Merkezi de tecrübelerini genç yeteneklerle paylaşmış oldu.

Hyundai Avrupa Baş Tasarımcısı Thomas Bürkle önderliğinde çalışmalarını sürdüren öğrenciler, bu önemli projede hazırladıkları üstün çizimlerle Hyundai’nin "İnsanlık için İlerleme" marka vizyonuna da katkıda bulundular. Sadece hazırladıkları tasarımlarla ilgili değil aynı zamanda Hyundai'nin Akıllı Mobilite Çözümleri Sağlayıcısı olma vizyonuna da yardım eden öğrenciler, çevresel, sosyal ve ekonomik bir bakış açısıyla sürdürülebilirliğe de destek oldular.

11 ülkeden toplam 43 öğrencinin katıldığı projede bir otomobilin tasarım süreçleri, marka ve pazar analizleri, stil araştırmaları ve eskizlerden başlayarak 3D modellemeye kadar birçok aşamanın üzerinde duruldu. A’dan Z’ye tüm süreçleri en ince ayrıntısına kadar ele alan öğrenciler, bu çerçevede "HYDRONE_01", "ASKJA" ve "AVA" adında üç farklı konsept hazırladı.

Açıklamaya göre, 1:4 ölçekli prototiplerden ilki olan "HYDRONE_01", meta veri deposundan ve bir yarış oyunundan ilham alan bir dünyadan geliyor. Gerçekçi video sürüş meraklılarına adanmış, sportif bir hatchback olan bu konsept, belirgin kenarlara sahip şekilleri ve yüzeyleriyle klasik video oyunlarından gerçek hayata gelmiş gibi duruyor.

Adam Marian Cal, Giorgio Bonetti, Riccardo Seveso ve Arthur Brecht Poppe tarafından tasarlanan "ASKJA" ise yeni bir sportiflik konsepti olarak dikkati çekiyor. Pist yarışları dünyasından daha çok, şehirden uzak ve yeni arazilerle çevrili doğayı keşfetmek için hazırlanmış bir crossover olarak öne çıkıyor. Sıfır emisyonlu bir motora ve uzun mesafeli sürüşler için geliştirilmiş bir sürüş özelliğine sahip.

Pietro Artigiani, Federico Boasso, Luca Orsillo ve Nicolo Arici'nin konsept otomobili olan, spor otomobil tutkunlarının estetik beklentilerini karşılayan kompakt coupe AVA da daha çok aerodinamik özelliklere sahip. Başta ön farlar olmak üzere güçlü bir ön bölüme sahip olan konsept, asimetrik bir görünüm sunuyor.

IED ve Hyundai tarafından gerçekleştirilen bu özel tasarım ortaklığına Türkiye'den de bir öğrenci katılım gösterdi. Projede en başarılı şekilde yer alan Can Ünsal, hazırlanan konsept otomobillere çizgileri ve hayal gücüyle de şekil vermiş oldu.​​​​​​​