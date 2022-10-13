İBB'nin "Antik Çağ'dan Günümüze 3 İstanbul 1 Tarihi Yarımada Sergisi" açıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) bitirilen ve yapılması planlanan projelerinin yer aldığı "Antik Çağ'dan Günümüze 3 İstanbul 1 Tarihi Yarımada Sergisi" açıldı.

Beyazıt Meydanı'nda düzenlenen sergide toplam 60 proje yer alıyor. "İstanbul Vizyon 2050 Strateji Planı" çerçevesinde hazırlanan projeler, "Ulaşım-Altyapı", "Kentsel Tasarım-Rekreasyon" ile "Kültür-Sosyal-Spor Tesisi ve Kültür Varlıkları" kategorilerinden oluşuyor.

Serginin açılışında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul ve Tarihi Yarımada'yı gelecek açısından düşünürken iki temel hedefleri olduğunu söyledi.

Bunların, kültürel mirası korumak ve kent-kültür-tarih ilişkileri açısından Tarihi Yarımada'dan büyük dersler çıkarmak olduğunu belirten İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün geldiğimiz noktada, 'Bu çelişkiler dünyasında bir arada yaşayabilir miyiz?' sorusu önemli hale gelmiştir. Yeryüzünde bu sorunun anlamlı bir biçimde yanıtlanabileceği bir mekan varsa, gerçekten derininden gelen izlerle bunu gösterecek ana mekan Tarihi Yarımada'dır. Yarımada, üç küreselleşme döneminde farklı kültürlerin, etnik ve dini grupların, siyasal sistemlerin ve yönetim anlayışlarının damıtıldığı bir mekan olarak, olumlu ve olumsuz deneyimleriyle, dünyanın dört bir köşesinde sorulan 'Bir arada yaşayabilir miyiz?' sorusuna yanıtın verilebileceği en doğru yerdir. Elbette bir arada yaşayabiliriz. Bu, bizim için en doğrusu ve en güzeli olur."

Burada gerçekleştirdikleri projelerin ağırlıklı koruma odaklı olacağını anlatan İmamoğlu, özüne sadık kalarak eserleri geleceğe taşıyacaklarını ifade etti.

- İBB Meclisi gündemine gelen Roma Hipodromu

İmamoğlu, konuşması sonrasında basın mensuplarının "İBB Meclisi gündeminde Roma Hipodromu görüşüldü. Başka yapıların da yıkılacağına dair bir iddia Meclis gündeminde konuşuldu. Yorumunuz nedir?" sorusunu şöyle cevapladı:

"Görüşenlerin, konuşanların muhtemelen bir bilgi eksikliği ya da bilgi sahibi olmadan ortaya bir fikir koyma anlayışını ortaya koymuştur. Lütfen bir bilgi sahibi olsunlar, ondan sonra fikir yürütsünler. Buraya davet ediyoruz. Zaten onun için burası açıldı. İstanbul'da ne varsa, yapılan ve yapılmak istenen, hepsini burada Yarımada'yla ilgili vatandaşa servis edeceğiz, sunacağız."

İstanbulların görüş ve beğenisine sunulan projelerin yer aldığı sergi, ekim boyunca ziyarete açık olacak.