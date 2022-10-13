YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İBB'nin "Antik Çağ'dan Günümüze 3 İstanbul 1 Tarihi Yarımada Sergisi" açıldı

İBB'nin "Antik Çağ'dan Günümüze 3 İstanbul 1 Tarihi Yarımada Sergisi" açıldı

13.10.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: - "Yarımada, üç küreselleşme döneminde farklı kültürlerin, etnik ve dini grupların, siyasal sistemlerin ve yönetim anlayışlarının damıtıldığı bir mekan olarak, olumlu ve olumsuz deneyimleriyle, dünyanın dört bir köşesinde sorulan 'Bir arada yaşayabilir miyiz' sorusuna yanıtın verilebileceği en doğru yerdir"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) bitirilen ve yapılması planlanan projelerinin yer aldığı "Antik Çağ'dan Günümüze 3 İstanbul 1 Tarihi Yarımada Sergisi" açıldı.

Beyazıt Meydanı'nda düzenlenen sergide toplam 60 proje yer alıyor. "İstanbul Vizyon 2050 Strateji Planı" çerçevesinde hazırlanan projeler, "Ulaşım-Altyapı", "Kentsel Tasarım-Rekreasyon" ile "Kültür-Sosyal-Spor Tesisi ve Kültür Varlıkları" kategorilerinden oluşuyor.

Serginin açılışında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul ve Tarihi Yarımada'yı gelecek açısından düşünürken iki temel hedefleri olduğunu söyledi.

Bunların, kültürel mirası korumak ve kent-kültür-tarih ilişkileri açısından Tarihi Yarımada'dan büyük dersler çıkarmak olduğunu belirten İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün geldiğimiz noktada, 'Bu çelişkiler dünyasında bir arada yaşayabilir miyiz?' sorusu önemli hale gelmiştir. Yeryüzünde bu sorunun anlamlı bir biçimde yanıtlanabileceği bir mekan varsa, gerçekten derininden gelen izlerle bunu gösterecek ana mekan Tarihi Yarımada'dır. Yarımada, üç küreselleşme döneminde farklı kültürlerin, etnik ve dini grupların, siyasal sistemlerin ve yönetim anlayışlarının damıtıldığı bir mekan olarak, olumlu ve olumsuz deneyimleriyle, dünyanın dört bir köşesinde sorulan 'Bir arada yaşayabilir miyiz?' sorusuna yanıtın verilebileceği en doğru yerdir. Elbette bir arada yaşayabiliriz. Bu, bizim için en doğrusu ve en güzeli olur."

Burada gerçekleştirdikleri projelerin ağırlıklı koruma odaklı olacağını anlatan İmamoğlu, özüne sadık kalarak eserleri geleceğe taşıyacaklarını ifade etti.

- İBB Meclisi gündemine gelen Roma Hipodromu

İmamoğlu, konuşması sonrasında basın mensuplarının "İBB Meclisi gündeminde Roma Hipodromu görüşüldü. Başka yapıların da yıkılacağına dair bir iddia Meclis gündeminde konuşuldu. Yorumunuz nedir?" sorusunu şöyle cevapladı:

"Görüşenlerin, konuşanların muhtemelen bir bilgi eksikliği ya da bilgi sahibi olmadan ortaya bir fikir koyma anlayışını ortaya koymuştur. Lütfen bir bilgi sahibi olsunlar, ondan sonra fikir yürütsünler. Buraya davet ediyoruz. Zaten onun için burası açıldı. İstanbul'da ne varsa, yapılan ve yapılmak istenen, hepsini burada Yarımada'yla ilgili vatandaşa servis edeceğiz, sunacağız."

İstanbulların görüş ve beğenisine sunulan projelerin yer aldığı sergi, ekim boyunca ziyarete açık olacak.

İBB'nin "Antik Çağ'dan Günümüze 3 İstanbul 1 Tarihi Yarımada Sergisi" açıldı

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: - "Yarımada, üç küreselleşme döneminde farklı kültürlerin, etnik ve dini grupların, siyasal sistemlerin ve yönetim anlayışlarının damıtıldığı bir mekan olarak, olumlu ve olumsuz deneyimleriyle, dünyan

İBB'nin "Antik Çağ'dan Günümüze 3 İstanbul 1 Tarihi Yarımada Sergisi" açıldı

İBB'nin "Antik Çağ'dan Günümüze 3 İstanbul 1 Tarihi Yarımada Sergisi" açıldı

İBB'nin "Antik Çağ'dan Günümüze 3 İstanbul 1 Tarihi Yarımada Sergisi" açıldı

İBB'nin "Antik Çağ'dan Günümüze 3 İstanbul 1 Tarihi Yarımada Sergisi" açıldı

İBB'nin "Antik Çağ'dan Günümüze 3 İstanbul 1 Tarihi Yarımada Sergisi" açıldı

İBB'nin "Antik Çağ'dan Günümüze 3 İstanbul 1 Tarihi Yarımada Sergisi" açıldı

İBB'nin "Antik Çağ'dan Günümüze 3 İstanbul 1 Tarihi Yarımada Sergisi" açıldı

İBB'nin "Antik Çağ'dan Günümüze 3 İstanbul 1 Tarihi Yarımada Sergisi" açıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
beyazıt meydanı yarımada

İstanbul Namaz Vakitleri 13 Ekim Perşembe

İmsak
05:42
Sabah
07:06
Öğle
12:55
İkindi
16:02
Akşam
18:35
Yatsı
19:54
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Çocuk isteyenler bitmedi! ''Bedenimi açık artırmaya sunacağım''

Çocuk isteyenler bitmedi! ''Bedenimi açık artırmaya sunacağım''

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Bir numaralı ölüm sebebinin en büyük düşmanı

Bir numaralı ölüm sebebinin en büyük düşmanı

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.