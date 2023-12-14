İbrahim Çelikkol, Birce Akalay’a omzunu öperek teşekkür etti! O anlar sosyal medyayı salladı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Birce Akalay “O birazcık normalin dışına bir adam olduğu için genel olarak genel olarak çok bulunmuyor. O yüzden ne yapımcı, ne de başka bir sektörde çok karşılaşabileceğimi düşünmüyorum” dedi.