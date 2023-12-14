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  4. İbrahim Çelikkol, Birce Akalay’a omzunu öperek teşekkür etti! O anlar sosyal medyayı salladı

İbrahim Çelikkol, Birce Akalay’a omzunu öperek teşekkür etti! O anlar sosyal medyayı salladı

14.12.2023 07:41 | Son Güncelleme:
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Kuş Uçuşu dizisinin 2. sezonu öncesi dizinin oyuncuları İbrahim Çelikkol, Birce Akalay, İrem Sak, Miray Daner ve Şifanur Gül ekip yemeğinde buluştu. Basına açıklama yapıldığı sırada Akalay yakın dostunu övdü. O anlarda İbrahim Çelikkol, Birce Akalay’a omzunu öperek teşekkür edince sosyal medya sallandı.

Kuş Uçuşu dizisinin ikinci sezonu merakla beklenirken dizinin oyuncuları Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol, Demircan Kaçel, İrem Sak, Şifanur Gül ve senaristi Meriç Acemi ekip yemeğinde buluştu.

Maslak’taki Sanayi 313’te düzenlenen yemek öncesi İbrahim Çelikkol, Birce Akalay, İrem Sak, Miray Daner ve Şifanur Gül basının sorularını yanıtladı.


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"O BENİM EN KIYMETLİM"

Geçmişte bir TV kanalında çalıştığını anlatan Birce Akalay’a muhabirler İbrahim Çelikkol’un dizide canlandırdığı yapımcı Kenan rolü ima edilerek “Bu kadar yakışıklı bir yapımcınız olmuş muydu?” diye sordu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Birce Akalay “O birazcık normalin dışına bir adam olduğu için genel olarak genel olarak çok bulunmuyor. O yüzden ne yapımcı, ne de başka bir sektörde çok karşılaşabileceğimi düşünmüyorum” dedi.

Partnerinden duyduğu bu iltifat üzerine İbrahim Çelikkol, Birce Akalay’a omzunu öperek teşekkür etti ve “O benim en kıymetlim en değerlim hayatımın içinde de öyle…” diye konuştu.

Birce Akalay, İbrahim Çelikkol’a ettiği iltifatın doğaçlama olduğunu söyledi. Yakışıklı oyuncunun Akalay'a öpücüğü sosyal medyayı da salladı. O anları görenler "Dostluğun da böylesi nasip olur mu" yorumlarında bulundu.

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