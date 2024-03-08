İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'nin fit hali gündem oldu! Yapılan o yoruma kayıtsız kalmadı

Yasemin Şefkatli'nin bu pozlarının altına yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısı Şefkatli'nin pozlarını paylaşmasının sebebinin sırf övgü almak olduğunu söyledi. Sosyal medya kullanıcısı paylaşımında şunları yazdı: "Sırf sen doğurmadın mı? yorumlarını okumak için paylaşmış. Bu neyin yarışı..."