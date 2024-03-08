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  4. İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'nin fit hali gündem oldu! Yapılan o yoruma kayıtsız kalmadı

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'nin fit hali gündem oldu! Yapılan o yoruma kayıtsız kalmadı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
08.03.2024 18:23
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Yasemin Şefkatli Tatlıses ve İdo Tatlıses geçtiğimiz aylarda ikiz bebeklerine kavuşmuştu. Sosyal medya paylaşımlarıyla ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Şefkatli bu kez sosyal medyada kendisini eleştiren kişiye verdiği yanıtla gündeme geldi.

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli sosyal medyayı sık sık kullanan isimler arasında yer alıyor.

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ELEŞTİREN KİŞİYE CEVAP VERDİ

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında evlenen Yasemin Şefkatli sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Ünlü çiftin geçtiğimiz aylarda  ikiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir dünyaya gelmişti. 

Şefkatli'nin yeni doğum yapmış olmasına rağmen sahip olduğu fit görünüm de her seferinde gündeme geliyor.

Şefkatli, son olarak Instagram hesabından 'Anne hayatı' notuyla yeni pozlarını paylaştı. Ünlü ismin hayranlarından beğeni ve yorum yağdı.

Yasemin Şefkatli'nin bu pozlarının altına yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısı Şefkatli'nin pozlarını paylaşmasının sebebinin sırf övgü almak olduğunu söyledi. Sosyal medya kullanıcısı paylaşımında şunları yazdı: "Sırf sen doğurmadın mı? yorumlarını okumak için paylaşmış. Bu neyin yarışı..."

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Yasemin Şefkatli İbrahim Tatlıses tatlıses
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