Ünlü şarkıcı Fedon Kalyoncu 'Karısını üzen adam değildir" dedi... Ardından bomba itiraf geldi

Fedon Kalyoncu, yaşamını Bodrum'da sürdüren, yaz aylarında uzun bir süre güneşlenerek bronz tene sahip olan taverna müziğinin efsane isimleri arasında yer alıyor.
Yaz gecelerinin efsanesi, taverna müziğinin sevilen ismi Fedon sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.
Aramızda Kalmasın programına katılan şarkıcı Fedon, 2 . kez evlendiği Eda Kalyoncu hakkında açıklamalarda bulundu.
2 kez evlendiği eşi ile boşanma sürecini anlatan Fedon, 'Karısını üzen adama ne diyelim?' sorusuna "Adam değil diyelim. İşte ben de bir ara adam değildim" diyerek dikkat çekti.
Fedon, sözlerine şöyle devam etti:
"Bir ara adam değildim. Yakışmıyordu Eda gibi bir kadına bunları yapmak. İyi bir koca, iyi bir sevgili olamadım ama iyi bir babayım. Üç-dört yıl sonra Eda ile tekrar bir araya geldik. Bir gün arabayla giderken bir baktım eşim bebek arabasıyla... Yanında da kızım ve oğlum. 'Ben ne yapıyorum?' dedim. Kendimden utandım. Biz ayrıyken benim ilişkilerim oldu ama eşimin hiç olmadı. Olsaydı yıkılırdım."
Fedon "Çok genç yaşta, İstanbul gibi bir yerde, 21 yaşında evlenirsen; bir müddet sonra gözün birazcık dışarılarda oluyor. Bu mesleğe başladıktan sonra bir 'Ne oluyoruz?' oldum. Baktım ki ben yanlış bir yolda gidiyorum, eşime 'Ben seni üzmek istemiyorum, boşanalım' dedim. Eşimle el ele ağlayarak gidip boşandık. Boşandıktan sonra belirli bir zaman boşanmış bir erkeğin yapması gereken şeyleri yaptım" dedi.