Ünlü şarkıcı Fedon Kalyoncu 'Karısını üzen adam değildir" dedi... Ardından bomba itiraf geldi

Fedon, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir ara adam değildim. Yakışmıyordu Eda gibi bir kadına bunları yapmak. İyi bir koca, iyi bir sevgili olamadım ama iyi bir babayım. Üç-dört yıl sonra Eda ile tekrar bir araya geldik. Bir gün arabayla giderken bir baktım eşim bebek arabasıyla... Yanında da kızım ve oğlum. 'Ben ne yapıyorum?' dedim. Kendimden utandım. Biz ayrıyken benim ilişkilerim oldu ama eşimin hiç olmadı. Olsaydı yıkılırdım."

