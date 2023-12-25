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  4. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak son haliyle dikkat çekti! "Yaş aldıkça güzelleştin"

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak son haliyle dikkat çekti! "Yaş aldıkça güzelleştin"

25.12.2023 09:50 | Son Güncelleme:
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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses sosyal medya pozlarıyla gündeme geliyor. Zayıflamasıyla dikkat çeken Dilan Çıtak son pozlarıyla olay oldu. Güçlü sesiyle beğeni toplayan Çıtak'a yorum yağdı.

Sahne performansı ve sesiyle adından söz ettiren İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra ortaya çıkan kızı Dilan Çıtak, kariyerindeki başarısı ve özel hayatıyla adından söz ettiriyor.


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İŞTE ZAYIFLAMA SIRRI

Babası gibi müzikle ilgilenen ve sahne performansıyla adından söz ettiren Dilan Çıtak resmen bir deri bir kemik kaldı. Zayıfladıktan sonra iddialı pozlarıyla da dikkat çeken başarılı şarkıcıya hayranlarından yorumlar gecikmedi.

Dilan Çıtak'a "Zayıflamak cesaret getirdi", "Yaş aldıkça güzelleştin", "Çok güzel oldun", "Çok zayıfladın" yorumları yağdı.

Dilan Çıtak'ın zayıflığının sırrı ise düzenli beslenme, bol yürüyüş ve spor...

Dilan Çıtak bir süre önce babasının gölgesinden kalmaktan ve böyle anılmaktan sıkıldığını ifade ederek şu sözlerle isyan etmişti:


"Yeter ya sayenizde bu ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum. Çünkü size iyi insan olsam da iyi ses olsam da yaranılmaz. Bırakın artık salın beni ya. Babam ayrı ben ayrı biz böyle iyiyiz çok mutluyuz. Babam koca bir ses ve bu işin şahı."

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses
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