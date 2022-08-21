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İbrahim Yattara, Ortaköyspor ile transfer görüşmeleri için Muğla'ya geldi

21.08.2022 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Yattara, Ortaköyspor ile transfer görüşmeleri için Muğla'ya geldi

Trabzonspor'un eski futbolcusu Gineli İbrahim Yattara, Muğla Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Ortaköyspor ile transfer görüşmesi için Muğla'ya geldi.

Yattara'nın içinde bulunduğu ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan havalanan uçak saat 21.15'te Milas-Bodrum Havalimanına indi.

Yattara'ya karşılaşma organizasyonu hazırlayan ve Menteşe ilçesi Sosyo-Kültürel alanda toplanan Ortaköyspor taraftarları, davul-zurna eşliğinde otobüslerle Milas'a hareket etti.

Havalimanında davul-zurna ve meşaleler ile karşılanan Yattara, AA muhabirine, Ortaköyspor'un başarısı için mücadele edeceğini ve bunun için mutlu olduğunu söyledi.

"İnşallah başarılı olacağım" diyen Yattara, "Önce kulüp başkanına teşekkür ediyorum. Ortaköyspor camiasına bana güvendiği için teşekkür ederim. Karşılama çok güzeldi. Eski günlerdeki gibi. Sanki Trabzonspor'a ilk geldiğim gün gibi. İnşallah taraftarlar mutlu olacak. İnşallah Muğla Zeybeği de öğreneceğim." ifadelerini kullandı.

Yattara, kulüp yöneticileri ve taraftarlarının olduğu konvoy eşliğinde Menteşe ilçesine geçti.

Ortaköyspor'un Yattara ile yarın kulüp binasında bir yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

İbrahim Yattara, Ortaköyspor ile transfer görüşmeleri için Muğla'ya geldi

İbrahim Yattara, Ortaköyspor ile transfer görüşmeleri için Muğla'ya geldi

İbrahim Yattara, Ortaköyspor ile transfer görüşmeleri için Muğla'ya geldi

İbrahim Yattara, Ortaköyspor ile transfer görüşmeleri için Muğla'ya geldi

İbrahim Yattara, Ortaköyspor ile transfer görüşmeleri için Muğla'ya geldi

İbrahim Yattara, Ortaköyspor ile transfer görüşmeleri için Muğla'ya geldi

İbrahim Yattara, Ortaköyspor ile transfer görüşmeleri için Muğla'ya geldi

İbrahim Yattara, Ortaköyspor ile transfer görüşmeleri için Muğla'ya geldi

İbrahim Yattara, Ortaköyspor ile transfer görüşmeleri için Muğla'ya geldi

İbrahim Yattara, Ortaköyspor ile transfer görüşmeleri için Muğla'ya geldi

İbrahim Yattara, Ortaköyspor ile transfer görüşmeleri için Muğla'ya geldi

İbrahim Yattara, Ortaköyspor ile transfer görüşmeleri için Muğla'ya geldi

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