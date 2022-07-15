İç Anadolu'da 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri, Sivas, Niğde, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir ve Kırıkkale'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.

Kayseri'de Kartal Şehitliği ile Asri Mezarlık Polis Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

Törende Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Yusuf Akkuş dua etti.

Törene katılan Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız ve Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile İl Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Protokol üyeleri, yakınlarının mezarını ziyarete gelen şehit aileleriyle sohbet etti.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde de tören düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, 15 Temmuz gecesi Türkiye'yi bölmeye çalışanların milletin silahlarını millete doğrulttuklarını ancak aziz Türk milletinin gereken cevabı hainlere verdiğini söyledi.

Milletvekili Yıldız da şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Vali Çiçek ise 15 Temmuz'un insan aklının alamayacağı, vicdanının kaldıramayacağı alçak, kirli bir yapının Türkiye'yi ele geçirmeye çalıştığı ancak karşısında büyük bir direnişin doğduğu gün olduğunu belirtti.

Kayserili 15 Temmuz şehitlerinin ailelerini ziyaret ettiğini anlatan Çiçek, "Şehidimiz özel harekat polisi Cennet Yiğit'in evini gezdim. Ailesi bir anı evi oluşturmuş. O günkü silahı, cep telefonu, hatıraları yer alıyor. Öyle bir bomba atılmış ki cep telefonu erimiş, küçük bir parça kalmış. Eriyen cep telefonuna bakınca şöyle düşünüyor insan; eriyen sadece telefon değil, Cennet'in yeni hayata başlangıç hayalleri. O metanın üzerinde vatan sevgisini görüyorsunuz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç da 15 Temmuz'u unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından 15 Temmuz şehitleri anısına hazırlanan serginin açılışı yapıldı.

- Sivas

Sivas'ta Yukarı Tekke Şehitliği'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Vali Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Yılmaz Doğan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve katılımcılar, şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Etkinlikler kapsamında şehitler için Ulu Cami'de Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

- Niğde

Niğde Valisi Mustafa Koç ve protokol üyeleri, şehitliği ziyaret ederek, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Protokol üyeleri daha sonra Şadırvan Parkı'nda açılan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" temalı fotoğraf sergisini gezdi.

Programa, Vali Koç'un yanı sıra AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve şehit yakınları katıldı.

- Yozgat

Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkan Vekili Ali Açıkgöz, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili ve protokol üyeleri şehitliği ziyaret etti.

Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Ali Gülden tarafından dua edildi.

Daha sonra şehit kabirleri ziyaret edilerek karanfil bırakıldı. Çapanoğlu Büyük Camisi'nde ise şehitler için mevlit okutuldu.

- Kırşehir

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ve il protokolü, 15 Temmuz şehitleri Gökhan Yıldırım ve Ayhan Keleş'in Kaman ilçesindeki kabirlerini ziyaret ederek dua okudu.

Kurancılı beldesindeki anma programına katılan Ayhan Keleş'in kardeşi Kezban Köse, AA muhabirine, ağabeyinin oğlu ile meydanlara indiğini, yaralılara yardım ederken şehit düştüğünü söyledi.

Köse, şunları anlattı:

"Havaalanının darbecilerden temizlenmesinden sonra bu kez de külliyeye gidiyorlar. Oraya atılan ilk bombada yaralılara müdahale etmeye çalışıyor. Oğlunu bir yere saklayarak yaralıların yardımına koşuyor. Daha sonra atılan ikinci bomba parçaları ise abime isabet ediyor. Orada şehadet şerbetini içti. Vatanımız onun gibi şehitlerimiz, milletimiz sayesinde ayakta. İnşallah bundan sonra ne bayrağımız iner ne de ezanımız diner."

Vali Buhara ve il protokolü daha sonra Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'ni ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Mehmet Yaman'ın dua okumasının ardından şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Ziyarete, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadık Gülecen, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan, merkez Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.

- Nevşehir

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Mehmet Savran, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu ve daire müdürleri, Taşlıbel Mezarlığı’ndaki şehit kabirlerini ziyaret etti.

Ziyarette şehit mezarlarına karanfil bırakıldı, dua edildi.

Etkinlikler kapsamında cuma namazı öncesinde Kurşunlu Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.

- Kırıkkale

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile şehit yakınları ve gaziler, Kırıkkale Şehitliği'ni ziyaret etti.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından dua edildi. Vali Tekbıyıkoğlu ve protokoldekiler, daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Tekbıyıkoğlu ve beraberindekiler, 15 Temmuz'da doğum gününde şehit olan özel harekat polisi Hakan Yorulmaz'ın ailesiyle bir süre sohbet etti.

Yorulmaz'ın ailesi de oğullarının kabrine, üzerinde "Canım oğlumuz, şehadetin kabul, doğum günün kutlu olsun." notunun yazıldığı çiçek bıraktı.

Cuma namazından önce de Nur Camisi ve Külliyesi'nde şehitler için mevlit okutuldu ve dua edildi.