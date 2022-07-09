İç Anadolu'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri, Sivas, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Niğde'de, kurban kesimi sırasında yaralananlar hastanelere başvurdu.

Kayseri'de vatandaşlar bayram namazının ardından pazarlardan aldıkları kurbanlarını kesti.

Bazı vatandaşlar kesim sırasında, kimisi ise hayvanların darbeleriyle vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar sabahın erken saatlerinden itibaren Kayseri Devlet Hastanesi, Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne geldi.

Ambulanslarla ya da kendi imkanlarıyla hastanelere gelen yaralılar tedavi edildi.

- Sivas

Sivas'ta bazı vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah saatlerinde bıçak veya hayvan darbeleriyle yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla veya yakınlarının yardımıyla Sivas Numune Hastanesi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine getirildi.

Yaralılardan birçoğu ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilirken, az sayıda yaralının tedavisi ise devam ediyor.

- Nevşehir

Nevşehir'de, kurban kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar, kentteki hastanelere başvurdu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar, belediyelerce izin verilen alanlarda kurbanlarını kesti.

Kurban kesimi ile et ve kemiklerin parçalara ayrılması çalışmalarında "acemi kasaplar" vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Nevşehir Devlet Hastanesi acil servisine gelen acemi kasaplar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Acıgöl ilçesine bağlı Karacaören köyünde kurban kesimi esnasında ineğin tepmesi sonucu kaburgasında kırık oluşan ve ambulansla hastaneye getirilen Mehmet Ali İ'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Hastaneye gelen vatandaşlardan Feridun Eravcı, kesim sırasında bıçakla elinden yaralandığını belirterek, hastanede kendisiyle ilgilenen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

- Yozgat

Yozgat'ta kurban kesimi sırasında, hayvanların darbeleri ile et ve kemik parçalamaya çalışırken çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar, Yozgat Şehir Hastanesi acil servisi başta olmak üzere kentteki hastanelere başvurdu.

"Acemi kasaplar" tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kurban kesimi sırasında bıçakla elinden yaralanan Furkan Avcı, kurbanın aniden hareket etmesi üzerine babasının elindeki bıçağın elini kestiğini söyledi.

- Kırıkkale

Kırıkkale'de kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralananlar, Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu.

Yaralanan yaklaşık 50 "acemi kasap"tan bazıları ayakta tedavi edildi.

Öte yandan, vatandaşların kurbanlarını Kırıkkale Belediyesince belirlenen yerlerde kestiği görüldü.

- Niğde

Niğde'de kurbanlarını kesmek isterken ve et parçalarken yaralanan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla ve ambulanslarla geldikleri Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edildi.

Çeşitli yerlerinden yaralanan 18 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.