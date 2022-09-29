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İç çamaşırlı ev haliyle olay olmuştu! Kazancını gayrimenkule yatırdı... İşte evinin değeri

29.09.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde iç çamaşırlı ev hallerini paylaşarak Zeynep Bastık kazancını gayrimenkule yatıran ünlüler arasında. 3 ay önce evlenen ve şimdilerde boşanma davasını bekleyen Bastık'ın Urla'daki 40 milyon TL'lik evi gündem oldu.

Temmuz ayında Çeşme'de evlenen Zeynep Bastık 3 ay tamamlanmadan boşanma kararı almıştı. Özel hayatı ve yaptığı işlerle gündeme gelen genç şarkıcı şimdi de kazancıyla gündemde.

Konserlerinin yanı sıra Youtube tıklanmaları sayesinde de servet kazanan Zeynep Bastık’ın Urla’daki lüks evi gündem oldu.

ZEYNEP BASTIK'IN EVİ GÜNDEMDE

Son dönemde evinden yaptığı iç çamaşırlı pozlarla gündeme gelen Zeynep Bastık kazancını gayrimenkule yatırmış. Konserlerinden 500 bin TL aldığı konuşulan 29 yaşındaki Zeynep Bastık'ın Urla'daki evi ise göz kamaştırdı.
Ünlü mimar Selina Kazazoğlu tarafından dekore edilen geniş arazili ve havuzlu malikanenin her yanı ise sanat eserleriyle bezenmiş durumda.

Bastık'ın doğayla iç içe olan Urla'daki evin değerinin ise 40 milyon TL civarında olduğu konuşuluyor...
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