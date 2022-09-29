İç çamaşırlı ev haliyle olay olmuştu! Kazancını gayrimenkule yatırdı... İşte evinin değeri

Temmuz ayında Çeşme'de evlenen Zeynep Bastık 3 ay tamamlanmadan boşanma kararı almıştı. Özel hayatı ve yaptığı işlerle gündeme gelen genç şarkıcı şimdi de kazancıyla gündemde. Konserlerinin yanı sıra Youtube tıklanmaları sayesinde de servet kazanan Zeynep Bastık’ın Urla’daki lüks evi gündem oldu.

ZEYNEP BASTIK'IN EVİ GÜNDEMDE

Son dönemde evinden yaptığı iç çamaşırlı pozlarla gündeme gelen Zeynep Bastık kazancını gayrimenkule yatırmış. Konserlerinden 500 bin TL aldığı konuşulan 29 yaşındaki Zeynep Bastık'ın Urla'daki evi ise göz kamaştırdı.

Ünlü mimar Selina Kazazoğlu tarafından dekore edilen geniş arazili ve havuzlu malikanenin her yanı ise sanat eserleriyle bezenmiş durumda.



