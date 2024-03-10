Icardi, Galatasaray yönetimini tehdit etti! ''Ya paramı ödersiniz ya da sözleşmemi feshederim!''

"YA PARAMI ÖDEYİN, YA DA SÖZLEŞMEMİ FESHEDERİM"

Icardi'nin bu olaya bir hayli sinirlendiği ve yapılan protokolden önce Galatasaraylı yönetime, "Ya parayı 5 Mart’a kadar ödeyin ya da sözleşmeyi feshederim" diyerek rest çektiği öğrenildi.