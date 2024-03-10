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  4. Icardi, Galatasaray yönetimini tehdit etti! ''Ya paramı ödersiniz ya da sözleşmemi feshederim!''

Icardi, Galatasaray yönetimini tehdit etti! ''Ya paramı ödersiniz ya da sözleşmemi feshederim!''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.03.2024 16:21
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Galatasaray'da geçen sene yaşanan şampiyonluğun en büyük mimarı olan Icardi'den ilginç bir hamle geldi. Bir süredir performansında düşüş yaşanan Arjantinli golcünün mutlu olmadığı ve kulübe ihtarname çektiği öğrenildi.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Mauro Icardi krizi yaşanıyor. Kulüpten 5 milyon euroluk imaj hakkı için alacağı bulunan Icardi'nin bu sebeple ihtarname çektiği ifade edildi.

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GALATASARAY YÖNETİMİ HAREKETE GEÇTİ

GALATASARAY YÖNETİMİ HAREKETE GEÇTİ

Milliyet'te yer alan habere göre, Galatasaray, Mauro Icardi konusunda hiç de beklemediği bir olay yaşadı. Icardi'nin ihtarnamesinin ardından sarı-kırmızılılar Arjantinli golcüye parasını veremedi. Yapılan protokolle, geçmiş dönem alacakları taksitlendirildi ve olayın üstü şimdilik kapatıldı.

"YA PARAMI ÖDEYİN, YA DA SÖZLEŞMEMİ FESHEDERİM"

"YA PARAMI ÖDEYİN, YA DA SÖZLEŞMEMİ FESHEDERİM"

Icardi'nin bu olaya bir hayli sinirlendiği ve yapılan protokolden önce Galatasaraylı yönetime, "Ya parayı 5 Mart’a kadar ödeyin ya da sözleşmeyi feshederim" diyerek rest çektiği öğrenildi.

ZOR DA OLSA İKNA EDİLDİ

ZOR DA OLSA İKNA EDİLDİ

Yapılan protokolün ardından Icardi'nin ikna edildiği ve Galatasaray'ın kaynak arayışına başladığı ifade edildi.

BİR SÜREDİR PERFORMANSI KÖTÜ

BİR SÜREDİR PERFORMANSI KÖTÜ

Galatasaray'da yaşanan bu olayın ardından Icardi'nin performansının kötü olması akıllara geldi.

TARAFTARIN SEVGİLİSİ

TARAFTARIN SEVGİLİSİ

Sarı-kırmızılı taraftarlarla kısa süre içinde büyük bir bağ kuran Icardi'nin bu hamlesi herkesi şaşırttı.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray icardi
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