Icardi, Galatasaray yönetimini tehdit etti! ''Ya paramı ödersiniz ya da sözleşmemi feshederim!''

Galatasaray'da Mauro Icardi krizi yaşanıyor. Kulüpten 5 milyon euroluk imaj hakkı için alacağı bulunan Icardi'nin bu sebeple ihtarname çektiği ifade edildi.
Milliyet'te yer alan habere göre, Galatasaray, Mauro Icardi konusunda hiç de beklemediği bir olay yaşadı. Icardi'nin ihtarnamesinin ardından sarı-kırmızılılar Arjantinli golcüye parasını veremedi. Yapılan protokolle, geçmiş dönem alacakları taksitlendirildi ve olayın üstü şimdilik kapatıldı.
Icardi'nin bu olaya bir hayli sinirlendiği ve yapılan protokolden önce Galatasaraylı yönetime, "Ya parayı 5 Mart’a kadar ödeyin ya da sözleşmeyi feshederim" diyerek rest çektiği öğrenildi.
Yapılan protokolün ardından Icardi'nin ikna edildiği ve Galatasaray'ın kaynak arayışına başladığı ifade edildi.
Galatasaray'da yaşanan bu olayın ardından Icardi'nin performansının kötü olması akıllara geldi.
Sarı-kırmızılı taraftarlarla kısa süre içinde büyük bir bağ kuran Icardi'nin bu hamlesi herkesi şaşırttı.