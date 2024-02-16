Icardi'nin golü attığı esnada dikkat çeken detay! Taraftarların dikkatinden kaçmadı, maç sonunda direkt soyunma odasına gitti...

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray evinde Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların 3. golünü Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi kaydetti. Maçın 90+1. dakikada sağ kanattan Barış Alper Yılmaz’ın pasında topu alan Icardi ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 3-2’ye getirdi.

GOL SAYISI 19 OLDU

30 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını da 19’a çıkardı. 30 yaşındaki futbolcu bu gollerin 13’ünü Süper Lig’de, 5’ini UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve elemelerinde, 1’ini de UEFA Avrupa Ligi’nde kaydetti.

DİREKT OLARAK SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Golün ardından kendisiyle özdeşleşmiş sevinci yapmayan Icardi, maçın son düdüğünün ardından direkt olarak soyunma odasına gitti. Takımın saha içinde galibiyet kutlamasına katılmayan yıldız oyuncunun son dönemde mutsuz olduğu iddia edildi.

