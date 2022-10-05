Icardi transferine otursalar kitap yazılır! Yeni detaylar ortaya çıktı, Real Madrid...

Galatasaray'ın sezon başında PSG'den transfer ettiği Icardi'nin gelişmeleri kitap olacak cinsten... Sarı kırmızılılara gelmesinin ardından eşi Wanda Nara ile gündemleri süsleyen yıldız oyuncu, Galatasaray'a imza atmasının ardından ilişkisinde sorunlar yaşamaya başlamıştı.

BİR AYRILIP, BİR BARIŞTILAR!

Eşi Wanda Nara ile bir ayrılık bir barışan Icardi'nin son durumu henüz bilinmiyor. Instagram'dan Icardi'yi takipten çıkan Wanda Nara yıldız oyuncunun menajerliğini de yürütüyor. Galatasaray'a transfer olmadan önce ilginç bir gelişmenin daha yaşandığı ortaya çıktı.

ICARDI VE REAL MADRID...

Icardi'nin menajeri Wanda Nara, yıldız oyuncuyu Galatasaray'dan önce Real Madrid'e önerdi. PSG cephesi bu duruma sıcak baktı. Real Madrid'in teknik direktörü Ancelotti Icardi'yi veto etti veyıldız oyuncu Galatasaray'a transfer oldu. Icardi'nin bu transferi adeta kitap olacak cinsten... Hem öncesi hem de şu an yaşananlar uzun yıllar asla unutulmayacak.