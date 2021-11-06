YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. İçinden sonbaharın geçtiği şehir: Kastamonu

İçinden sonbaharın geçtiği şehir: Kastamonu

06.11.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kent merkezinden geçen Karaçomak Deresi boyunca çınar, ıhlamur, kavak ve pek çok farklı türdeki ağaçlarda oluşan sarı, yeşil, kahverengi, kırmızı ve pembe renk cümbüşü arasında yürüyüş yapan vatandaşların günlük koşuşturmalarına sonbahar eşlik ediyor - Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu: - "İki tarafında yeşillik, ortadan şırıl şırıl akan bir deremiz var. Suyumuz temiz. Kastamonu'nun kışı ayrı, baharı ayrı, yazı ayrı güzel"

BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'da şehrin ortasından geçen Karaçomak Deresi boyunca uzanan ağaçlar, kent sakinleri ve ziyaretçilere sonbaharın tüm renklerini görme fırsatı sunuyor.

Kastamonu, sonbahar renklerinin hakim olduğu Ilgaz Dağı ve Küre Dağları'nın yanı sıra kentin ortasından geçen Karaçomak Deresi çevresindeki ağaçlarla sonbahar aylarında ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Dere boyunca çınar, ıhlamur, kavak ve pek çok farklı türdeki ağaçlarda oluşan sarı, yeşil, kahverengi, kırmızı ve pembe renk cümbüşü arasında yürüyüş yapan vatandaşların günlük koşuşturmalarına sonbahar eşlik ediyor.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, AA muhabirine, kentin eski bir sancak beyliği olduğunu söyledi.

Kentin kadim bir şehir olduğuna işaret eden Vidinlioğlu, "Ilgaz'dan gelirken renk cümbüşü görürsünüz. Yeşilden sararmaya yüz tutan kızıla çalan yapraklar, ağaçlar... Biyoçeşitliliği çok fazla olan bir yer. Kastamonu, bünyesinde 3 milli park bulunduran tek ilimizdir. Ilgaz, Küre Dağları ve İstiklal Yolu milli parkları. O kadar geniş bir endemik yapısı var ki burada hemen hemen her ağaç türüne rastlayabilirsiniz." dedi.

Karaçomak Deresi'nin, şehri boydan boya katettiğini dile getiren Vidinlioğlu, "İki tarafında yeşillik, ortadan şırıl şırıl akan bir deremiz var. Suyumuz temiz. Kastamonu'nun kışı ayrı, baharı ayrı, yazı ayrı güzel. Şehre girdiğinizde o muhteşem manevi havasını hissedersiniz. İçiniz huzurla dolar. Burası huzurun başkenti. Türkiye'nin en temiz şehri. Gezip görmek için Kastamonu'yu, o kadar çok sebebiniz var ki herkesi bekliyoruz." diye konuştu.

Kent sakinlerinden Ekrem Köseoğlu ise Kastamonu'ya sonbaharın çok yakıştığını vurgulayarak, "İnsanlar burada yürüyüş yapıyor. Kastamonu'da sonbahar çok güzel. Kastamonu'da her mevsim güzel." ifadelerini kullandı.

İçinden sonbaharın geçtiği şehir: Kastamonu

- Kent merkezinden geçen Karaçomak Deresi boyunca çınar, ıhlamur, kavak ve pek çok farklı türdeki ağaçlarda oluşan sarı, yeşil, kahverengi, kırmızı ve pembe renk cümbüşü arasında yürüyüş yapan vatandaşların günlük koşuşturmalarına sonbahar eşlik ediyor -

İçinden sonbaharın geçtiği şehir: Kastamonu

İçinden sonbaharın geçtiği şehir: Kastamonu

Bünyesinde sonbaharı barındıran şehir: Kastamonu

Bünyesinde sonbaharı barındıran şehir: Kastamonu

Bünyesinde sonbaharı barındıran şehir: Kastamonu

Bünyesinde sonbaharı barındıran şehir: Kastamonu

Bünyesinde sonbaharı barındıran şehir: Kastamonu

Bünyesinde sonbaharı barındıran şehir: Kastamonu

Bünyesinde sonbaharı barındıran şehir: Kastamonu

Bünyesinde sonbaharı barındıran şehir: Kastamonu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 6 Kasım Cumartesi

İmsak
05:48
Sabah
07:15
Öğle
12:34
İkindi
15:16
Akşam
17:42
Yatsı
19:04

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 6 Kasım Cumartesi

Doğa Eczanesi
Merkez
Gülcan Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Yeni Binici Eczanesi
Merkez
Araç Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Alanyaspor, Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Alanyaspor, Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Şanlıurfa'da üretilen renkli pamuk, maliyeti azaltıp katma değeri artıracak

Şanlıurfa'da üretilen renkli pamuk, maliyeti azaltıp katma değeri artıracak

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Boluspor, Marshal Odah ile yollarını ayırdı

Boluspor, Marshal Odah ile yollarını ayırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.