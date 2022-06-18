İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

GAZİANTEP (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kim eskiye bakar, eskiye ancak Kılıçdaroğlu bakar. Adamın birisi çıkmış 'Ben Dışişleri Bakanı olursam SİHA'ların üretimine son vereceğim' diyor. Ulan bu millet seni Dışişleri Bakanı değil Dışişlerinin lağımcısı yapmaz lağımcısı." dedi.

Bakan Soylu, Şehitkamil Sanat Merkezi'nde AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, seçime bir yıl kaldığını, çok çalışarak, gayret ederek ve mücadele ederek 20 yıldır millete yaptıkları hizmetkarlıkları tek tek anlatacaklarını söyledi.

Bugüne kadar bu güçlü teşkilatı mağlup edemeyenlerin yeni bir oyun içine girdiklerini ve bunların müttefiklerinin olduğunu belirten Soylu, şöyle konuştu:

"Kimler müttefikleri? Terörle mücadele yasasını değiştireceklermiş, Kılıçdaroğlu geçen hafta açıkladı. Neden? Eğer bir parti Türkiye'nin terör tehdidi olan Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı Operasyonu ile şimdi Pençe Kilit Operasyonu ile beraber sınırın hemen ötesindeki terörü engellemek için çaba sarf ederken devletine, silahlı kuvvetlerine, güvenlik güçlerine 'Hayır ben tezkere vermiyorum' derse, 'Orada isterseniz terör koridoru kurulursa kurulsun' derse, elbette terörle mücadele yasasını değiştirmek ister. Ne yapmak istiyor biliyor musunuz? Devletin elini kolunu teröre karşı bağlamak istiyor. Eski günlerin geri gelmesini istiyor, yakılmaların, yıkılmaların... 'Yarın ne olacak? Biz bunlardan nasıl kurtulacağız? Biz bu terörü nasıl bitireceğiz' diye yeniden herkesin endişelenmesini istiyor.

Ne yapıyorlar, yürüyorlar. Kimin için yürüyorlar? ABD ve Avrupa talimat vermiş. Ne olacak? Biz cinsiyetsizleştirilecekmişiz, LGBT olacakmışız! Sen çok istiyorsan kendi yakınlarından ve kendi ailenden başla. Bu milletin diniyle, diyanetiyle, anlayışıyla, ahlakıyla, medeniyetiyle niye uğraşıyorsun? Bunun için yürüyeceklermiş. Başka ne için yürüyecekler, 15 Temmuz'da FETÖ darbe girişiminden sonra 125 bin kişi kamudan atıldı. Neden? 112 bin 600'ünün mahkeme kararıyla, terör örgütüne üye oldukları, kiminin ByLock kullandığı, kiminin terör örgütü içerisinde aktif olduğu görüldü. Yürüyorlar, niçin yürüyorlar? 'Siz bu darbeyi yaptınız ama biz yanlış yaptık size, bu darbeyi beceremediniz ama sizi tekrar affedelim' diye KHK'lileri tekrar devlete döndürmek, bu darbeyi tekrar devlete döndürebilmek için yürüyeceklermiş. Ey Kılıçdaroğlu, sana bir yürüyüş güzergahı vereyim de gör. Sen yürüyeceksen Diyarbakır annelerinin evlatlarını HDP'den dağa gönderen, Cumhuriyet Halk Partisinin merkezinden HDP'ye yürü de nasıl yürüyeceğini görmüş olalım."

Bakan Soylu, eskinin Türkiye'sini bir daha yaşatmayacaklarını dile getirerek, "Kim eskiye bakar, eskiye ancak Kılıçdaroğlu bakar. Adamın birisi çıkmış 'Ben Dışişleri Bakanı olursam SİHA'ların üretimine son vereceğim' diyor. Ulan bu millet seni Dışişleri Bakanı değil Dışişlerinin lağımcısı yapmaz lağımcısı." ifadesini kullandı.

Türkiye'de 700 bin Suriyeli çocuğun dünyaya geldiğini aktaran Soylu, "Siz olmasaydınız, Tayyip Erdoğan onlara sırtını dönmüş olsaydı ne olurdu biliyor musunuz? O 700 bin çocuk ortadan kalkmış olurdu. Çocukları öldürdüler, hamile kadınların karınlarına bıçaklar ve şişler sapladılar. İnsanlar keyfinden bizim sınırlarımıza gelmediler. Ölüm korkusundan geldiler. Allah hiç kimseyi imtihan etmesin. Allah şahit, bu millet bu imtihanda sınıfta kalmadı." diye konuştu.

Yabancı düşmanlığı yapanlara da seslenen Soylu, Türkiye'nin 11 yılda 210 bin Suriyeliyi, Almanya'nın ise 1 milyon 250 bin kişiyi vatandaş yaptığını kaydetti.