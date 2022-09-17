İçişleri Bakanı Soylu, Giresun Gönüllüleri Derneği açılış töreninde konuştu:

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da 2020 yılında yaşanan sel felaketini hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu iradeyle Giresun'un her noktada yanlarında olduk" dedi.

Bayrampaşa'da Giresun Gönüllüleri Derneği açılış törenine katılan Bakan Soylu, açılışa katılmaktan onur duyduğunu dile getirerek, açılışın hayırlı olmasını diledi.

Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 61. yılı dolayısıyla düzenlenen anma programından gelerek açılışa katıldığını söyleyen Soylu, "Biraz sonra da Edirne'ye gideceğim. Saat 15.00'te Bulgaristan İçişleri Bakanı'yla kapıda bir görüşmemiz var. Ondan sonra da Edirne programlarını yapmaya devam edeceğim. Dün akşam da yine memleketimizin güzel şehirlerinden birisi olan Kırklareli'ndeydik. Gece saat 02.30-03.00 gibi geldik. Bir gün önce de memleketimizin en uzak köşelerinden bir tanesi olan Van'ın Bahçesaray'ındaydık." ifadelerini kullandı.

Memleketin her tarafında huzur ve kardeşlik olduğunu ifade eden Soylu, ülkenin yarınlarının daha iyi olabileceğini gösteren üretim, çalışkanlık ve gayretin mevcut olduğunu kaydetti.

Açılışı yapılan derneğin en önemli özelliklerinden birinin Giresun'un tarihine ve kültürüne sahip çıkmak olduğunu belirten Soylu, Giresun'da özellikle eğitim alanında yapılabilecekler konusunda bir farkındalık oluşturmak ve Giresunlular arasındaki gönül birlikteliğini en güzel noktaya taşıyabilmek için derneğin önemine değindi.

- "Giresun insanına hayranız"

Elinden geldiğince Giresun'a gitmeye çalıştığını ve ayın sonunda tekrar kentte olacağını aktaran Soylu, "Hakikaten etkileri çok fazla olan bir afet geçirdi Giresun. Bu geçirdiği afet konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu iradeyle Giresun'un her noktada yanlarında olduk. O afetten ortaya çıkan hem maddi hem manevi bütün karşı karşıya kaldığımız süreçlerin her birinde Giresunlu hemşehrilerimizle hakikaten bir kardeş ve aile bütünlüğü içerisinde olduk ve olmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Afet olduğunda gecenin sabaha döndüğü saatlerde Giresun'da olduğunu anlatan Soylu şöyle devam etti:

"Allah kimseyi böyle bir afetle karşı karşıya bırakmasın. Ama onu çabuk toparlayıp, moralini çabuk toparlayıp, çalışkanlığıyla ve aynı zamanda sadece kendine değil, oturduğu yer neresiyse, mahalle neresiyse, ilçe neresiyse, herkese moral verme ve herkese güç verme bu ülkenin birliğine, beraberliğine katkı sunma anlayışı olan Giresun orada kalmadı. Hemen bu tahribatların onarılmasını gerçekleştirdi. Yoluna, yolculuğuna devam ediyor. Biz Giresun'un doğasını, Giresun'un ürettiklerine hayran olduğumuz kadar, Giresun insanına da hayranız."

Açılış törenine Soylu'nun yanı sıra, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Alparslan Doğan ve çok sayıda Giresunlu katıldı.

Bayrampaşa Orta Camisi'nin imamı Yüksel Kavzan'ın dua etmesinin ardından, açılış gerçekleşti.