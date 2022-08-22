İçişleri Bakanı Soylu, Giresun'daki selde ölenler için düzenlenen anma etkinliğine telefonla katıldı:

GİRESUN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da 22 Ağustos 2020 tarihinde yaşanan selde hayatını kaybedenler için düzenlenen anma etkinliğine telefonla katılarak, "Gücümüzün yettiğince çok kısa bir süreç içerisinde afetin etkililerini ortadan kaldırabilmek için çaba sarf ettik. Hala daha bu çabamız devam etmektedir." dedi.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde, Tirebolu-Doğankent kara yolu Karahmetli Köyünde yaşanan afette köprü ve menfezin çökmesi sonucu şehit olan 5 asker ile kayıp iş makinesi operatörü için olayın yaşandığı alanda anma töreni düzenlendi.

Şehitler için dua edilen törende, Vali Enver Ünlü köprü üzerine çelenk bıraktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, telefon bağlantısıyla katıldığı anma töreninde, afette hayatlarını kaybedenlere rahmet, ailelerine de sabır diledi

Giresun'da iki yıl önce karşı karşıya kalınan afetin, bütün haliyle yeniden gözünün önüne geldiğini anlatan Soylu, "Allah böyle bir afetle hiçbirimizi karşı karşıya bırakmasın. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Orada hayatını kaybeden, 6 Şehitler Köprüsü dahil olmak üzere, afetlerde hayatlarını kaybeden bütün hemşerilerimize, şehitlerimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine sabır diliyorum." diye konuştu.

Afetin ardından büyük bir iş birliğinin ortaya koyulduğuna işaret eden Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradeyle, yerel yöneticilerin, milletvekillerinin ve ilgililerin hasarları gidermek için büyük bir gayret sarf ettiklerini vurguladı.

Soylu, "Biz emrinize amadeyiz" ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:

"Allah herkesten razı olsun. Gücümüzün yettiğince çok kısa bir süreç içerisinde afetin etkilerini ortadan kaldırabilmek için çaba sarf ettik. Hala daha bu çabamız devam etmektedir. O gün ne söylemişsek, Sayın Cumhurbaşkanı'mız hangi talimatları bize vermişse onları yerine getirmek için devletin bütün kurumlarıyla el birliğiyle hala çalışmamız devam etmektedir. Allah sizden de razı olsun. Bugün orada bulunmanız, orada o kahramanlarımızı, orada hayatını kaybeden vatan evlatlarını anmanız bizim için de hakikaten takdir edilmesi gereken bir durumdur. Sağ olun, var olun. Allah eksikliğinizi vermesin."

Soylu'nun konuşmasının ardından Giresun İl Müftüsü Ramazan Topcan'ın yaptığı dua ile program sona erdi.

Öte yandan, Giresun'un Bulancak ilçesinde Valilik koordinasyonunda sel tatbikatı gerçekleştirildi.

Pazar Suyu Deresi'nde yapılan tatbikatta, AFAD ve AKUT ekiplerince derede, kurtarma ve kayıp arama faaliyetleri gerçekleştirildi.