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İçişleri Bakanı Soylu, MHP Gaziantep Milletvekili Atay'ın kızının nikah merasimine katıldı

18.06.2022 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Soylu, MHP Gaziantep Milletvekili Atay'ın kızının nikah merasimine katıldı

GAZİANTEP (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay'ın kızının nikah törenine katıldı.

Bakan Soylu, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Atay'ın kızı Bilge Atay ile Taner Karlıdağ'ın nikah töreninde yaptığı konuşmada, çiftin örnek bir aile olmalarını diledi.

Bakan Soylu şöyle konuştu:

"Bu ülkeye güzel evlatlar yetiştirin. Sayın Cumhurbaşkanımızın nasihatini de unutmayın. Sadece kendiniz için değil, sizi bugüne kadar getiren büyükleriniz, yemeyip yediren, içmeyip içtiren annelerinize, babalarınıza torunlarını erken vermeyi ihmal etmeyin, geç vermeyin. Birbirinizi muhakkak sevin, hepimiz birbirinizi daha fazla sevmeniz için duacınızız ama birbirinizden birazcık daha fazla sizi büyütüp bugünlere getiren annelerinizi ve babanızı sevin. İnanın aileniz huzur ve bereket içerisinde olur. Onların dualarını çok alırsanız çocuklarınız hayırlı olur."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in kıydığı nikahta, çiftin şahitliklerini Bakan Soylu'nun yanı sıra AK Parti ve MHP milletvekilleri ile yakınları yaptı.

İçişleri Bakanı Soylu, MHP Gaziantep Milletvekili Atay'ın kızının nikah merasimine katıldı

İçişleri Bakanı Soylu, MHP Gaziantep Milletvekili Atay'ın kızının nikah merasimine katıldı

İçişleri Bakanı Soylu, MHP Gaziantep Milletvekili Atay'ın kızının nikah merasimine katıldı

İçişleri Bakanı Soylu, MHP Gaziantep Milletvekili Atay'ın kızının nikah merasimine katıldı

İçişleri Bakanı Soylu, MHP Gaziantep Milletvekili Atay'ın kızının nikah merasimine katıldı

İçişleri Bakanı Soylu, MHP Gaziantep Milletvekili Atay'ın kızının nikah merasimine katıldı

İçişleri Bakanı Soylu, MHP Gaziantep Milletvekili Atay'ın kızının nikah merasimine katıldı

İçişleri Bakanı Soylu, MHP Gaziantep Milletvekili Atay'ın kızının nikah merasimine katıldı

İçişleri Bakanı Soylu, MHP Gaziantep Milletvekili Atay'ın kızının nikah merasimine katıldı

İçişleri Bakanı Soylu, MHP Gaziantep Milletvekili Atay'ın kızının nikah merasimine katıldı

İçişleri Bakanı Soylu, MHP Gaziantep Milletvekili Atay'ın kızının nikah merasimine katıldı

İçişleri Bakanı Soylu, MHP Gaziantep Milletvekili Atay'ın kızının nikah merasimine katıldı

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