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İçişleri Bakanı Soylu, üs bölgesinde görevli jandarmaların aileleriyle telefonda görüştü

09.07.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Soylu, üs bölgesinde görevli jandarmaların aileleriyle telefonda görüştü

HAKKARİ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaret ettiği 3 bin 352 rakımlı Varkavik Tepe Üs Bölgesi'nde görevli jandarma personelinin aileleriyle telefonda görüştü.

Soylu, Kurban Bayramı namazının ardından Yüksekova ilçesinde üs bölgesindeki askerlerle kahvaltıda bir araya geldi.

Bölgede incelemelerde bulunan Soylu, üste görevli askerlerin telefonla aradıkları aileleriyle de görüştü.

Jandarma İstihkam Astsubay Çavuş Sami Arslan'ın babası Abdullah Arslan'ın bayramını kutlayan Soylu, "Allah sağlıkla, huzurla, afiyetle nice bayramlara ulaştırsın inşallah." dedi.

Baba Arslan da Bakan Soylu'ya teşekkür ederek, "Sizlerden razıyız, Allah da sizlerden razı olsun." ifadesini kullandı.

Soylu'nun "Kurbanı kestiniz mi?" sorusu üzerine baba Arslan, Gaziantep'te kesimhanede olduğunu söyledi. Bakan Soylu da "Allah kurbanınızı kabul etsin." dileğinde bulundu.

Astsubay Çavuş Cemre Kadıoğlu'nun ailesiyle bayramlaşmadığını söylemesi üzerine askerin amcası Osman Kadıoğlu'nu arayan Soylu, ailenin bayramını tebrik etti.

Bakan Soylu, askerin babaannesi Emriye Kadıoğlu'yla da görüşerek, "Bayramın mübarek olsun. Allah nice bayramlara sağlıkla ulaştırsın inşallah." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, üs bölgesinde görevli jandarmaların aileleriyle telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Soylu, üs bölgesinde görevli jandarmaların aileleriyle telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Soylu, üs bölgesinde görevli jandarmaların aileleriyle telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Soylu, üs bölgesinde görevli jandarmaların aileleriyle telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Soylu, üs bölgesinde görevli jandarmaların aileleriyle telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Soylu, üs bölgesinde görevli jandarmaların aileleriyle telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Soylu, üs bölgesinde görevli jandarmaların aileleriyle telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Soylu, üs bölgesinde görevli jandarmaların aileleriyle telefonda görüştü

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Yüksekova içişleri bakanı süleyman soylu jandarma

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