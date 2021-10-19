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İçişleri Bakanı Soylu ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti

19.10.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Soylu ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekiler, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Soylu, Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindeki muhtarlar, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

Bakan Soylu'nun mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Soylu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. İçişleri Bakanı Soylu, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, iki asra yaklaşan mazisiyle kadim devlet geleneğimizin vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiş muhtarlık müessesesinin bugünkü temsilcileriyle birlikte, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle huzurlarınızda bulunuyoruz. Şahsınızın 'demokrasinin temel taşı' olarak kabul ettiğiniz muhtarlarımızın, toplumsal hayatımızdaki işlevi, değişimin ve dönüşümün daha önce hiç olmadığı kadar hızlı yaşandığı 21. yüzyılda da artarak devam etmektedir. Bu noktadan hareketle, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bugün itibarıyla 50 bin 285 kişilik bu kurumun hizmet kalitesini ve etkinliklerini arttırmak, ihtiyaç duydukları her türlü imkan ve kabiliyeti sağlamak için, özlük haklarından kurumsallaşmaya, dijital altyapıdan sosyal imkanlara kadar pek çok konuda güçlü adımlar atıyoruz.

Muhtarlarımızın vatan müdafaasında her zaman ön saflarda yer aldığını ve bu vatan için gözünü kırpmadan neleri feda edebileceğini, muhakkak en iyi şekilde siz ve silah arkadaşlarınız bilmektedir. Müsterih olunuz ki aynı ruh 15 Temmuz'da da temerküz etmiş, muhtarlarımız vatan müdafaası için tekrar destan yazmışlardır. Bu vesileyle kıymetli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyor hem sizleri hem de ebediyete intikal etmiş tüm muhtarlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

İçişleri Bakanı Soylu ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti

İçişleri Bakanı Soylu ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti

İçişleri Bakanı Soylu ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti

İçişleri Bakanı Soylu ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti

İçişleri Bakanı Soylu ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti

İçişleri Bakanı Soylu ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti

İçişleri Bakanı Soylu ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti

İçişleri Bakanı Soylu ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti

İçişleri Bakanı Soylu ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti

İçişleri Bakanı Soylu ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti

İçişleri Bakanı Soylu ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti

İçişleri Bakanı Soylu ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti
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