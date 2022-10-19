İçişleri Bakanı Soylu ve beraberindekiler, Muhtarlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyet, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Soylu ve beraberindeki muhtarlar, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

Bakan Soylu'nun mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Soylu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

İçişleri Bakanı Soylu, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, her biri köklü devlet geleneğimizi temsil eden ve devletle milletin buluştuğu ilk kapı olan kıymetli muhtarlarımızın '19 Ekim Muhtarlar Günü' vesilesiyle manevi huzurlarınızda bulunuyoruz.

Aziz Milletimize hizmet etmenin ilk adımının, onun sesini daha çok duyabilmek, daha çok temas edebilmek, nabzını tutabilmek ve rehberliğinden istifade etmek olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bugün, devletin ilk kapısı olan ve 50 bin 285 kişilik dev bir hizmet ordusu haline gelen muhtarlarımızın değerini hatırlamak ve hatırlatmak, bu kurumun işlevselliğini artırmak ve en önemlisi de muhtarlarımız için çağımıza uygun yeni bir anlayışı ortaya koymak maksadıyla, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın destek ve öngörüleriyle 19 Ekim tarihini 'Muhtarlar Günü' olarak ilan ettik. Zatıalinizin omuz omuza mücadele ettiği muhtarlarımızın, vatan müdafaasında her zaman ön saflarda yer aldığı Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na, terörle mücadelemizden 15 Temmuz'a kadar her destanımızda paylarının bulunduğu, bütün vatandaşlarımızın bildiği ve tarihin kaydettiği bir gerçektir.

Bu vesileyle kıymetli muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyor, başta zatıaliniz olmak üzere ebediyete intikal eden muhtarlarımızı, manevi huzurlarınızda rahmet ve minnetle anıyorum."