İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arhavi'de iş yerleri selden hasar gören esnafla bir araya geldi

ARTVİN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 22 Temmuz'da sel meydana gelen Artvin'in Arhavi ilçesinde incelemelerde bulundu.

İlçe merkezindeki çalışmaları inceleyen Soylu, daha sonra Arhavi Kaymakamlığı önünde oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi'ne geldi.

Çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi alan Soylu, Arhavi Gençlik Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, iş yerleri selden hasar gören esnafla bir araya geldi.

- Murgul'da kayıp kişiye arama çalışmaları sürüyor

Murgul ilçesinde ise sel sularına kapılarak kaybolan Serdar Yiğit'i (40) arama çalışmaları devam ediyor.

Yiğit'i arama çalışmaları, Murgul Çayı'ndan başlayarak Borçka Baraj Gölü'ne kadar olan bölümde AFAD, JAK, JÖAK, PAK, Sahil Güvenlik ve UMKE ekiplerince yürütülüyor.

Yüzeyi selin akıntıyla getirdiği ağaç parçalarıyla kaplı olan Murgul Çayı'ndaki arama çalışmalarında 75 dalgıç ve kıyıda arama yapan 158 görevlinin yanı sıra 2 kadavra köpeği görev alıyor.