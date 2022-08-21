İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'deki kazaya ilişkin açıklama yaptı:

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Derik ilçesinde iki tırın da karıştığı kazaya ilişkin, "Sürücüsünden yola, aracın teknik özelliklerine kadar soruşturma bütün yönleriyle sürmekte. Hatta sürücüler hangi saatlerde cep telefonu kullanmış, o esnada mı bir dikkatsizlik olmuş, bu konular da değerlendiriliyor." dedi.

Üçyol mevkisinde dün art arda yaşanan, 1 polis memurunun şehit olduğu, 19 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı kazanın ardından ilçeye gelen Bakan Soylu, yaralıları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti, yaşamını yitiren vatandaşların cenaze törenlerine katıldı, yakınlarını kaybeden ailelere taziye ziyaretinde bulundu.

Derik Kaymakamlığına geçen Soylu, burada basına kapalı düzenlenen toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, tüm millete de baş sağlığı diledi.

Soylu, dün Gaziantep'te meydana gelen kazada 15 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatarak, bu kazanın acısıyla sarsılmışken Mardin'in Derik ilçesinde de trafik kazasında 20 vatandaşın yaşamını yitirdiğini belirtti.

- "Derik halkının büyük sabır, metanet gösterdiğine şahit olduk"

Derik'te 18.00'de birinci kaza, 18.20'de de ikinci kazanın meydana geldiğini ifade eden Soylu, şunları söyledi:

"Doğal olarak vatandaşlarımız birinci kaza sonrası yardım isteğiyle yaralananlara yardımcı olmak isterken maalesef hiç beklemedikleri bir tır kazasıyla karşı karşıya kaldılar. Anında hemen hastanelere yaralılarımızın sevki sağlandı. Ancak Diyarbakır'a da sevk sağlandı. Hem yolda hem de kaza anında kaybettiklerimiz oldu. Şunu söylemek isterim ki; kazanın ilk olduğu andan itibaren büyük bir sabır içinde olan Derik halkına bu memleketin bir ferdi olarak şükranlarımı sunuyorum. Çünkü hep teskin edici olarak bu kazadan duydukları acıyı içlerine gömdüler hem de büyük bir sabır gösterdiler. Cenazelerin defni esnasında, taziye evlerinde Derik halkının büyük sabır, metanet gösterdiğine şahit olduk. Bir kez daha minnettarlığımızı ifade etmek istiyoruz."

Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kazaya ilişkin bilgi aktardıktan sonra kendilerinin talimatıyla derhal Derik'e geldiklerini belirterek, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerinin ve yaralıların devletin bütün imkanlarıyla yanlarında olacaklarını ifade ettiklerini bildirdi.

Büyük bir kaza yaşandığına işaret eden Soylu, bir daha böyle bir kazanın yaşanmamasını diledi.

Soylu, ülkedeki trafik kazaları belli bir seviyeye düşürülmüşken böyle bir kaza ile karşı karşıya kalındığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Daha çok çalışmamız gerektiğini anlamamız gerekiyor. Gerek sağlık çalışanlarımız gerek yargı teşkilatlarımız, savcılarımız herkes elinden geleni özellikle cenazelerimizi bekletmeme adına ortaya koydular ve gerçekleştirdiler. Taziye ziyaretlerinde bulunduk. Vatandaşlarımızın Kızıltepe'de olduğu gibi burada da bir çevre yolu talebi oldu. Çünkü Mazıdağı ile Derik arasındaki yolda bir eğim var. Yüzde 50'lik bir eğim. Ulaştırma Bakanımızla görüştük, Sayın Cumhurbaşkanımıza da bunu arz ettik. Vatandaşların gerek ağır vasıtalar gerek trafik yoğunluğunun Derik'ten geçmemesi konusunda bir talebi var, haklılar. Ulaştırma Bakanlığımızın da bir takım projeleri vardı. Yakın bir zamanda ihaleleri yapılır. Ulaştırma Bakanımız da buraya gelecek ve bu hemen hayata geçirilmeye çalışılacak. Yine bazı vatandaşlarımız da kaçış rampaları gibi rampalar istediler, onları da yapacağız. Ama çevre yolu olduktan sonra belki onlara da ihtiyaç kalmamış olacak. Çok ağır bir sınavdı. 7-8 evladı olan baba, 3 çocuğu olan anne var."

- Kazaya karışan tırlarla ilgili iddialar

Bakan Soylu, kazaya karışan tırların fazla yük taşıdığı iddialarının sorulması üzerine, soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü, hiçbir şeyin candan daha kıymetli olmadığını ifade etti.

Bir tek eksik görmeleri halinde gereğini yapacaklarını, bedelini ödeteceklerini dile getiren Soylu, ilk tırın yükünün 27 bin 60 kilogram, ikinci tırın ise 26 bin 180 kilogram olduğunu belirtti.

Soylu, Adana menşeli firmanın Şırnak menşeli bir firmayla buradaki mamulleri göndermek için anlaşma yaptığını anlatarak, milletin devletin bu konuda ortaya koyacağı bütün soruşturmaya ve araştırmaya itimat ettiğini bildirdi.

Kimin ihmali varsa hesabını soracaklarını ifade eden Soylu, bunun görevleri olduğunu vurguladı.

- Sürücülerin hangi saatte cep telefonu kullandığı inceleniyor

"Bu kamyonların 'kesme' olduğu sonradan tıra dönüştürüldüğü ve tonajı kaldıramayacak düzeyde olduğu, modellerinin de eski olduğu ve bu nedenle freninin boşaldığı" yönündeki iddiaların araştırılıp, araştırılmadığı yönündeki soruyu ise Soylu şöyle yanıtladı:

"Sürücüsünden yola, aracın teknik özelliklerine kadar soruşturma bütün yönleriyle sürmekte. Hatta sürücüler hangi saatlerde cep telefonu kullanmış, o esnada mı bir dikkatsizlik olmuş, bu konular da değerlendiriliyor. Bu sorduğunuz soruların her biri açıklığını bulacaktır. Yani bir teknik meseledir söylediğiniz doğru ama eğer öyle bir şey söz konusuysa elbette ki onun hesabı da sorulur. Ama tam belli olmadan üzerinde bir değerlendirme yapmamız doğru olmaz."

Üçüncü bir tırın polisler tarafından durdurulduğu iddialarının sorulması üzerine Soylu, üçüncü bir tırın olduğu, polislerin o tırın lastiklerini patlattığı gibi değerlendirmelerin tamamen gerçek dışı olduğunu söyledi.

Bir polisin şehit olduğunu anımsatan Soylu, polis memurunun vatandaşlar gibi oraya o insanlara yardımcı olmak için gittiğini dile getirdi.

Soylu, "Üçüncü bir tırın varlığı, ona ateş açıldığı, onun durdurulduğu gibi bir değerlendirme gerçek dışı bir değerlendirme." ifadesini kullandı.

- "Deli miyiz ki cenazeye gelen insanlara GBT sorgulaması yapalım?"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın, "taziyeye giderken kolluk güçleri tarafından durdurulduklarını, GBT yapıldığını, hatta bir cenaze aracını takip eden aile bireylerine de GBT yapıldığını ve aracın beklemek zorunda kaldığı" iddialarında bulunduğunun sorulması üzerine Soylu, yaşanan acının ortak bir acı olduğunu söyledi.

Soylu, bu acı üzerinden hiç olmayan bir meseleyi ortaya getirip, buradaki insanların acısını yükseltmeye çalışmanın bir anlamı olmadığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Taziyelere insanların acılarını hafifletmek için gidilir. Baştan itibaren Derik halkına minnettarlığımın sebebi tam da bu. Biz deli miyiz ki cenazeye gelen insanlara GBT sorgulaması yapalım veya yapılsın? Cenaze sahiplerine böyle bir şey niye yapılsın? Böyle bir şey söz konusu değil. Lütfen istirham ediyorum, her şeyi yapabilirsiniz ama milletimizin bu acı günlerinde bu ortak acıları dindirmenin hep birlikte peşinde olmamız lazım."

Bakan Soylu, kazada yaralananlardan 21'inin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini 5 kişinin tedavisinin sürdüğünü sözlerine ekledi.

Bakan Soylu'ya temaslarında, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Derik Kaymakamı Evren Çakır ve AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya da eşlik ediyor.