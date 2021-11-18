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İdlib'de Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı

18.11.2021 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İdlib'de Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı

Suriye'nin İdlib kentinde, önceki gün vefat eden şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yazılı açıklamasında, İdlib'in Akrabat bölgesinde vakıflarınca yaptırılan Marmara Okulu'nda Karakoç için program düzenlendiğini bildirdi.

Tosun, burada 600 öğrenci ve 20 öğretmenin katılımıyla Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi dünya genelinde de Sezai Karakoç için çeşitli programlar düzenlendi. Türkiye'nin çeşitli illeri ile Suriye'deki okulumuzda, Endonezya, Moro ve Somali gibi ülkeler başta olmak üzere çok sayıda yetimhanemizdeki çocuklarımız da Sezai Karakoç için dua etti. Marmara Okulu'ndaki 600 öğrenci ve öğretmenimiz gıyabi cenaze namazı kıldı. Bu vesileyle kıymetli fikir adamı Sezai Karakoç'a Allah'tan rahmet diliyor, sevenlerine ve yakınlarına sabır temenni ediyoruz."

İdlib'de Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı

İdlib'de Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı

İdlib'de Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı

İdlib'de Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı

İdlib'de Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı

İdlib'de Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı

İdlib'de Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı

İdlib'de Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı

İdlib'de Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı

İdlib'de Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı

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Anahtar Kelimeler:
idlib suriye Sezai Karakoç

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