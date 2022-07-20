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İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle İstanbul Havalimanı yolcuları yolda kaldı

20.07.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle İstanbul Havalimanı yolcuları yolda kaldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı yolunda İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle yolcular zorluk yaşadı.

Havalimanı hattındaki 34 TP 6555 plakalı İETT otobüsü, D-20 Otoyolu Akpınar Köyü Sapağı'nda arızalandı. Sürücü otobüsü yol kenarına çekerken, yolcular da araçtan indi.

Uzun süre yol kenarında bekleyen yolcular, daha sonra başka bir İETT otobüsüyle havalimanına gönderildi.

Arızalanan otobüs ise gelen ekiplerce tamir edildi.

İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle İstanbul Havalimanı yolcuları yolda kaldı

İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle İstanbul Havalimanı yolcuları yolda kaldı

İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle İstanbul Havalimanı yolcuları yolda kaldı

İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle İstanbul Havalimanı yolcuları yolda kaldı

İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle İstanbul Havalimanı yolcuları yolda kaldı

İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle İstanbul Havalimanı yolcuları yolda kaldı

İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle İstanbul Havalimanı yolcuları yolda kaldı

İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle İstanbul Havalimanı yolcuları yolda kaldı

İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle İstanbul Havalimanı yolcuları yolda kaldı

İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle İstanbul Havalimanı yolcuları yolda kaldı

İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle İstanbul Havalimanı yolcuları yolda kaldı

İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle İstanbul Havalimanı yolcuları yolda kaldı

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