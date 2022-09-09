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Iğdır'da 7 yıl önce terör saldırısında şehit olan 13 polis için mevlit okutuldu

09.09.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da 7 yıl önce terör saldırısında şehit olan 13 polis için mevlit okutuldu

Iğdır'da, 7 yıl önce terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda şehit olan 13 polis için mevlit okutuldu, dua edildi.

Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyü yakınlarında 8 Eylül 2015'te Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan midibüs ile koruma görevi yapan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu şehit düşen polisler için Iğdır'daki Ulucami ve Hacı Hacer camilerinde mevlit programı düzenlendi.

Cuma namazı öncesinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Programa, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, polisler, askerler ve vatandaşlar katıldı.

Iğdır'da 7 yıl önce terör saldırısında şehit olan 13 polis için mevlit okutuldu

Iğdır'da 7 yıl önce terör saldırısında şehit olan 13 polis için mevlit okutuldu

Iğdır'da 7 yıl önce terör saldırısında şehit olan 13 polis için mevlit okutuldu

Iğdır'da 7 yıl önce terör saldırısında şehit olan 13 polis için mevlit okutuldu

Iğdır'da 7 yıl önce terör saldırısında şehit olan 13 polis için mevlit okutuldu

Iğdır'da 7 yıl önce terör saldırısında şehit olan 13 polis için mevlit okutuldu

Iğdır'da 7 yıl önce terör saldırısında şehit olan 13 polis için mevlit okutuldu

Iğdır'da 7 yıl önce terör saldırısında şehit olan 13 polis için mevlit okutuldu

Iğdır'da 7 yıl önce terör saldırısında şehit olan 13 polis için mevlit okutuldu

Iğdır'da 7 yıl önce terör saldırısında şehit olan 13 polis için mevlit okutuldu

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Anahtar Kelimeler:
Iğdır Mevlit dua

Iğdır Namaz Vakitleri 9 Eylül Cuma

İmsak
04:06
Sabah
05:32
Öğle
12:06
İkindi
15:41
Akşam
18:31
Yatsı
19:51
Iğdır ECZANELER
Iğdır ATM’LER

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