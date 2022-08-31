Iğdır’da bir kişinin tartıştığı eşinin evini yaktığı iddia edildi

Iğdır'da bir kişinin tartıştığı eşi tarafından ateşe verildiği iddia edilen müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Pir Sultan Abdal Mahallesi İlham Aliyev Caddesi'ndeki Osman Bekirke'ye (35) ait müstakil evde yangın çıktı.

Evden alevlerin çıktığını gören komşuların bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Osman Bekirke, gazetecilere yaptığı açıklamada, tartıştığı eşinin evlerini ateşe verdiğini öne sürdü.

Eşi hakkında 45 gün uzaklaştırma kararı aldığını belirten Bekirke, "Eve gelip gidemediğim için eşyaların büyük bir bölümünü yeni tuttuğu eve taşımış. Kardeşim bana bunu söyleyince eve çilingir yardımı ile girdim ve kilidi değiştirdim." dedi.

Bekirke, eşinden şikayetçi olduğunu ifade ederek, "Eşyalarımı götürdüğü için şikayetçi oldum. Emniyete geldi ve kalan özel eşyalarını almak için benden anahtarı istedi. Polis memurları vermemi istedi, ben de verdim. Kalan eşyalarını alıp götürürken babamdan bize kalan evi de ateşe vermiş. Beni sürekli ölümle tehdit ettiği için garson olarak çalıştığım iş yerinden de ayrıldım." diye konuştu.

İtfaiyenin 3 saatlik bir çalışmasının ardından söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgi soruşturma başlatıldı.