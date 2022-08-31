YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Iğdır’da bir kişinin tartıştığı eşinin evini yaktığı iddia edildi

Iğdır’da bir kişinin tartıştığı eşinin evini yaktığı iddia edildi

31.08.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır’da bir kişinin tartıştığı eşinin evini yaktığı iddia edildi

Iğdır'da bir kişinin tartıştığı eşi tarafından ateşe verildiği iddia edilen müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Pir Sultan Abdal Mahallesi İlham Aliyev Caddesi'ndeki Osman Bekirke'ye (35) ait müstakil evde yangın çıktı.

Evden alevlerin çıktığını gören komşuların bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Osman Bekirke, gazetecilere yaptığı açıklamada, tartıştığı eşinin evlerini ateşe verdiğini öne sürdü.

Eşi hakkında 45 gün uzaklaştırma kararı aldığını belirten Bekirke, "Eve gelip gidemediğim için eşyaların büyük bir bölümünü yeni tuttuğu eve taşımış. Kardeşim bana bunu söyleyince eve çilingir yardımı ile girdim ve kilidi değiştirdim." dedi.

Bekirke, eşinden şikayetçi olduğunu ifade ederek, "Eşyalarımı götürdüğü için şikayetçi oldum. Emniyete geldi ve kalan özel eşyalarını almak için benden anahtarı istedi. Polis memurları vermemi istedi, ben de verdim. Kalan eşyalarını alıp götürürken babamdan bize kalan evi de ateşe vermiş. Beni sürekli ölümle tehdit ettiği için garson olarak çalıştığım iş yerinden de ayrıldım." diye konuştu.

İtfaiyenin 3 saatlik bir çalışmasının ardından söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgi soruşturma başlatıldı.

Iğdır’da bir kişinin tartıştığı eşinin evini yaktığı iddia edildi

Iğdır’da bir kişinin tartıştığı eşinin evini yaktığı iddia edildi

Iğdır’da bir kişinin tartıştığı eşinin evini yaktığı iddia edildi

Iğdır’da bir kişinin tartıştığı eşinin evini yaktığı iddia edildi

Iğdır’da bir kişinin tartıştığı eşinin evini yaktığı iddia edildi

Iğdır’da bir kişinin tartıştığı eşinin evini yaktığı iddia edildi

Iğdır’da bir kişinin tartıştığı eşinin evini yaktığı iddia edildi

Iğdır’da bir kişinin tartıştığı eşinin evini yaktığı iddia edildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın Iğdır

Iğdır Namaz Vakitleri 31 Ağustos Çarşamba

İmsak
03:55
Sabah
05:23
Öğle
12:09
İkindi
15:50
Akşam
18:45
Yatsı
20:08
Iğdır ECZANELER
Iğdır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bir operasyon hayatını değiştirdi! ''En iyi seksimi yaşadım''

Bir operasyon hayatını değiştirdi! ''En iyi seksimi yaşadım''

İlişkilerini yıllarca sakladılar! Amcası olarak tanıttı ama...

İlişkilerini yıllarca sakladılar! Amcası olarak tanıttı ama...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yeni akım mide bulandırdı! Partnerlerin sperminden...

Yeni akım mide bulandırdı! Partnerlerin sperminden...

Amsterdam’ın en ünlü sokağı kapanacak mı? "Evden çalışıyorlar"

Amsterdam’ın en ünlü sokağı kapanacak mı? "Evden çalışıyorlar"

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.