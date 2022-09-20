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Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

20.09.2022 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Iğdır'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tuzluca ve Karakoyunlu ilçelerinde silah ve tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Jandarma ekiplerinin şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramalarda kalaşnikof tüfek, hücum yeleği, 4 şarjör, 117 fişek, tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ile 13 fişek ele geçirildi.

Ayrıca aramalarda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 28 sikke ve 6 tarihi eser de bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmaya götürüldü.

Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Iğdır jandarma operasyon

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