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Iğdır'da Tasua Gecesi merasimi düzenlendi

07.08.2022 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muharrem ayının 9. gecesinde bir araya gelen binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı

Iğdır'da, muharrem ayının 9. gecesi olarak anılan Tasua Gecesi'nde Kerbela şehitlerini anmak için bir araya gelen binlerce kişi dualar etti.

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yareninin Kerbela'da katledilmesinin 1383. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Gün içinde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayıp akşam saatlerine kadar süren programda, il merkezi, ilçeler ve köylerden gelerek camilerde toplanan vatandaşlar, daha sonra Zübeyde Hanım Bulvarı'na yürüdü.

Etkinliğe katılan binlerce kişi, sinezenler eşliğinde göğüslerine vurarak Kerbela şehitlerini andı.

Cami önlerinde ve şehir meydanında toplanan gençlerin söylediği sinezenlerin ardından, meddahlar tarafından Kerbela olayının konu alındığı mersiyeler seslendirildi.

Şehitler için duaların edildiği programda, Kerbela olayını anlatan tiyatro sırasında bazı katılımcılar gözyaşlarını tutamadı.

Kentte, Kerbela şehitlerini anma etkinlikleri yarın Aşure Günü Programı ile sürecek.

Iğdır'da Tasua Gecesi merasimi düzenlendi

- Muharrem ayının 9. gecesinde bir araya gelen binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı

Iğdır'da Tasua Gecesi merasimi düzenlendi

Iğdır'da Tasua Gecesi merasimi düzenlendi

Iğdır'da Tasua Gecesi merasimi düzenlendi

Iğdır'da Tasua Gecesi merasimi düzenlendi

Iğdır'da Tasua Gecesi merasimi düzenlendi

Iğdır'da Tasua Gecesi merasimi düzenlendi

Iğdır'da Tasua Gecesi merasimi düzenlendi

Iğdır'da Tasua Gecesi merasimi düzenlendi

Iğdır'da Tasua Gecesi merasimi düzenlendi

Iğdır'da Tasua Gecesi merasimi düzenlendi

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