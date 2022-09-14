Iğdır'da, yaylada rahatsızlanan yaşlı kadın, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibince (UMKE) 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı.
Tuzluca ilçesine bağlı Sarıbulak köyünün 2 bin rakımlı Temir Yaylası'nda rahatsızlanan Kudret Sönmez'in (62) yakınları, 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle hastaya ulaşmakta zorluk çekti. Bunun üzerine UMKE ile AFAD'dan destek istendi.
Araziye ulaşan ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla yayladan indirilen Sönmez, Sarıbulak köyünde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan Sönmez'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Iğdır'da yaylada rahatsızlanan yaşlı kadını AFAD ve UMKE kurtardı
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