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Iğdır'daki Tuz Dağı'nı 14 ayda 100 bin kişi ziyaret etti

30.08.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'daki Tuz Dağı'nı 14 ayda 100 bin kişi ziyaret etti

Iğdır'daki Tuz Dağı'nın içinde bulunan Tuz Terapi Merkezi'ni 14 ayda 100 bin kişi ziyaret etti.

Tuzluca ilçesinde gezi amaçlı açılan ve çalışmaların hala devam ettiği mağara içindeki Tuz Terapi Merkezi, ziyaretçi ağırlamaya devam ediyor.

Ziyaretçiler, Tuz Dağı'nda, bölgenin tuz ihtiyacının karşılanması maksadıyla yapılan kazı çalışmaları sonucu açılan galerileri gezebiliyor.

Valilik öncülüğünde başlatılan çalışmaların hala devam ettiği, geçen yılın haziran ayında sadece ziyaret amaçlı hizmete açılan mağaraları merkez müdürlüğünün verilerine göre, yaklaşık 14 ayda 100 bin kişi ziyaret etti.

İzmir'den gelen Öztürk Güneri, AA muhabirine, Kars'a gezmek için geldiğini, yakınlarının tavsiyesi üzerine Tuz Terapi Merkezi'ni ziyaret ettiğini söyledi.

Tuz mağaralarına hayran kaldığını ifade eden Güneri, "Yurdumuzda çok güzel yerler var, bu yerlerin herkesin görmesini tavsiye ederim. Tuz mağaralarının içi ferahlatıcı ve rahat. Burası çok serin bir yer, insanın içi açılıyor." dedi.

Ziyaretçilerden Muhammed Ertakuş da mağaraları çok beğendiğini belirterek, herkesi bu güzellikleri görmeye davet etti.

Iğdır'daki Tuz Dağı'nı 14 ayda 100 bin kişi ziyaret etti

Iğdır'daki Tuz Dağı'nı 14 ayda 100 bin kişi ziyaret etti

Iğdır'daki Tuz Dağı'nı 14 ayda 100 bin kişi ziyaret etti

Iğdır'daki Tuz Dağı'nı 14 ayda 100 bin kişi ziyaret etti

Iğdır'daki Tuz Dağı'nı 14 ayda 100 bin kişi ziyaret etti

Iğdır'daki Tuz Dağı'nı 14 ayda 100 bin kişi ziyaret etti

Iğdır'daki Tuz Dağı'nı 14 ayda 100 bin kişi ziyaret etti

Iğdır'daki Tuz Dağı'nı 14 ayda 100 bin kişi ziyaret etti

Iğdır'daki Tuz Dağı'nı 14 ayda 100 bin kişi ziyaret etti

Iğdır'daki Tuz Dağı'nı 14 ayda 100 bin kişi ziyaret etti

Iğdır'daki Tuz Dağı'nı 14 ayda 100 bin kişi ziyaret etti

Iğdır'daki Tuz Dağı'nı 14 ayda 100 bin kişi ziyaret etti

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03:53
Sabah
05:22
Öğle
12:10
İkindi
15:50
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