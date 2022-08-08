Yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan düzensiz göçmenlerin engellenmesi için denetimler sürerken, sınırı geçenler ise kolluk kuvvetlerince yakalanıp İl Göç İdaresi müdürlüklerince sınır dışı ediliyor.

Iğdır'dan 362 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

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