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İkinci sezonu heyecanla beklenen Witcher'ın yeni isimleri duyuruldu

16.08.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'in en popüler yapımlarından birisi olan The Witcher dizisinin ikinci sezonunda Mirren Mack, Lenny Henry, Jacob Collins Levy, Lizzie Annis, Huw Novelli, Francesca Mills, Amy Murray, Nathaniel Curtis, Zach Wyatt ve Dylan Moran gibi isimler katıldı.

Netflix, The Witcher'ın öncesini anlatacak The Witcher: Blood Origin'in oyuncu kadrosuna katılan isimleri duyurmaya devam ediyor.

THE WITCHER HAKKINDA

● The Witcher dünyasından 1200 yıl önce bir elf dünyasında geçen Blood Origin, zamana yenik düşmüş bir hikayeyi anlatıyor. Dizi, ilk Witcher'ın kökenleriyle birlikte canavarları, insanları ve elfleri bir araya getiren kürelerin birleşimine ışık tutacak.

● Canlı çekim tekniği kullanılarak 6 bölümlük bir mini dizi olarak karşımıza çıkacak olan Blood Origin, Netflix’in popüler dizisi The Witcher’in öncesini anlatacak.

● Dizinin başrollerinde Laurence O’Fuarain (Fjall), Sophia Brown (Éile) ve Michelle Yeoh (Scían) yer alıyor.

● Dizi sorumlusu Declan de Barra, yürütücü yapımcı görevini Lauren Schmidt Hissrich ile paylaşıyor.

● Andrzej Sapkowski, dizinin kreatif danışmanı olarak görev alıyor. Hivemind’ten Jason Brown ve Sean Daniel ile Platige Films'ten Tomek Baginski ve Jarek Sawko ise diğer yürütücü yapımcılar arasında.

● The Witcher: Blood Origin'in çekimleri bu ay başladı.

The Witcher'in ikinci sezonuna katılan yeni karakter

Nathaniel Curtis (It’s a Sin)- Brían

Nathaniel Curtis (It’s a Sin)- Brían

Dylan Moran (Black Books) - Uthrok One-

Dylan Moran (Black Books) - Uthrok One-

Mirren Mack (The Nest) - Merwyn

Mirren Mack (The Nest) - Merwyn

Jacob Collins Levy (Young Wallander) - Eredin

Jacob Collins Levy (Young Wallander) - Eredin

Huw Novelli (The Capture) - Brother Death

Huw Novelli (The Capture) - Brother Death
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Anahtar Kelimeler:
The Witcher dizisi
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