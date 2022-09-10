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İleri deniz eğitimine katılan Harp Okulu öğrencileri Çanakkale'ye geldi

10.09.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İleri deniz eğitimine katılan Harp Okulu öğrencileri Çanakkale'ye geldi

ÇANAKKALE (AA) - TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa ve TCG Sokullu Mehmet Paşa okul gemilerinde ileri deniz eğitimleri süren 302 Deniz Harp Okulu öğrencisi Çanakkale'ye ulaştı.

İstanbul Tuzla'dan yola çıkan ikinci sınıf öğrencileri, Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki liman ziyareti sonrası Çanakkale'ye geldi.

Deniz Harp Okulu öğrencileri Çanakkale Boğazı geçişi sırasında kenti "çimariva selamı" ile selamladı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende ise Eğitim Filotillası Komodoru Deniz Albay Volkan Salih Eser tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin, Çanakkale'deki liman ziyaretinin ardından İstanbul'a doğru seyir yapacakları öğrenildi.

İleri deniz eğitimine katılan Harp Okulu öğrencileri Çanakkale'ye geldi

İleri deniz eğitimine katılan Harp Okulu öğrencileri Çanakkale'ye geldi

İleri deniz eğitimine katılan Harp Okulu öğrencileri Çanakkale'ye geldi

İleri deniz eğitimine katılan Harp Okulu öğrencileri Çanakkale'ye geldi

İleri deniz eğitimine katılan Harp Okulu öğrencileri Çanakkale'ye geldi

İleri deniz eğitimine katılan Harp Okulu öğrencileri Çanakkale'ye geldi

İleri deniz eğitimine katılan Harp Okulu öğrencileri Çanakkale'ye geldi

İleri deniz eğitimine katılan Harp Okulu öğrencileri Çanakkale'ye geldi

İleri deniz eğitimine katılan Harp Okulu öğrencileri Çanakkale'ye geldi

İleri deniz eğitimine katılan Harp Okulu öğrencileri Çanakkale'ye geldi

İleri deniz eğitimine katılan Harp Okulu öğrencileri Çanakkale'ye geldi

İleri deniz eğitimine katılan Harp Okulu öğrencileri Çanakkale'ye geldi

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Harp okulu askeri okul

Çanakkale Namaz Vakitleri 10 Eylül Cumartesi

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05:17
Sabah
06:43
Öğle
13:17
İkindi
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