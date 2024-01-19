İlginç danslarına bir yenisi daha ekledi! Melis Sezen'in kum üzerindeki performansı sosyal medyanın diline düştü!

Son olarak Murat Ünalmış ile başrolünü paylaştığı Gülcemal dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Melis Sezen dansları, iddialı tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa kum üzerindeki ilginç dans performansıyla sosyal medyanın diline düştü.
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