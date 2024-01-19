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İlginç danslarına bir yenisi daha ekledi! Melis Sezen'in kum üzerindeki performansı sosyal medyanın diline düştü!

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.01.2024 07:47 | Son Güncelleme:
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Son olarak Murat Ünalmış ile başrolünü paylaştığı Gülcemal dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Melis Sezen dansları, iddialı tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa kum üzerindeki ilginç dans performansıyla sosyal medyanın diline düştü.

Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği 'Derin' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan genç oyuncu Melis Sezen son olarak Murat Ünalmış ile başrolünü paylaştığı Gülcemal dizisiyle ekranda yer aldı.

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İlginç danslarına bir yenisini ekledi

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Sezen, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.
Her gönderisi olay olan ünlü isim bu defa kum üzerindeki dansıyla sosyal medyanın diline düştü.
Güzel oyuncu ilginç dans videoları serisine bir yenisini daha ekledi ve bu sefer dansını Dubai kumlarında yaptı.
İlginç bir şarkı eşliğinde kendini kumlara atan Sezen'in, mistik dans performansı olay oldu.
Ünlü isme sosyal medyada; 'Her seferinde şaşırtıyor', 'Hayatı sorgulattı', 'Hiç olmuş mu şimdi?', 'Biz ne izledik' gibi yorumlar yapıldı.
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Melis Sezen sosyal medya Oyuncu karakteri
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