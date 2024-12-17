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  4. İlk finalist oldu arkadaşları tebrik etmedi! Beyza'nın o görüntüsü gündem oldu! Yarışmacılara tepki yağdı...

İlk finalist oldu arkadaşları tebrik etmedi! Beyza'nın o görüntüsü gündem oldu! Yarışmacılara tepki yağdı...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
17.12.2024 23:36
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Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jür üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'nin ilk ceket giyen ismi Beyza oldu. Kuliste ise kadın arkadaşlarının tebrik etmemesi gündem oldu. O görüntüye tepki yağdı...

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, finale yaklaştıkça her hafta heyecanı katlanarak artıyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliği yaptığı yarışmada ilk ceket giyen yarışmacı belli olmuştu.

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Beyza diğer yarışmacılardan daha iyi tabak çıkartarak ilk 6'ya girdi. Böylece MasterChef 2024'ün ilk ceket alan ismi Beyza oldu.

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ARKADAŞLARI TEBRİK ETMEDİ O GÖRÜNTÜ GÜNDEM OLDU!

İlk ceketi giyen isim olan Beyza'yı kuliste arkadaşlarının tebrik etmemesi gündem oldu. O anlar sosyal medyada birçok yorum aldı. Özellikle kadın yarışmacıların Beyza'nın yanına gitmemesi dikkat çekti. Semih'in Beyza'yı güldürmeye çalışması ve Beyza'nın tek başına oturduğu anlar çok konuşuldu.

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Sosyal medyada yapılan yorumlar...

Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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