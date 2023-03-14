İlk günden Galatasaray taraftarının sevgilisi oldu! 'İtalyan Messi' Zaniolo ayrılıyor mu? Herkes merak ediyordu! Kendisi resmen açıkladı

ICARDI'DEN ZANIOLO'YA TELEFON

Yemekte Zaniolo’yu arayan Icardi takım arkadaşını Bebek Oteli’ne davet etti. Icardi, önce Bebek Oteli’ne, ardından takımın da 2 gün izinli olması nedeniyle gece kulübüne gideceğini söyledi. Zaniolo ise Icardi’nin bu davetine teşekkür edip katılmadı. Zaniolo transfer süreci ve Türkiye’ye geliş zamanlaması ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “G.Saray’a geldiğim için mutluyum. Ancak kötü zamanda, böylesine bir afet ve deprem döneminde Türkiye’ye geldim. O insanların acısı hala yüreğimde. Empati yapıyorum. O yüzden ben böyle durumda eğlenceye ya da kulübe gidemem, olmaz” dedi. Mancini’den de tam not alan Zaniolo’nun İtalya Milli Takımı’na da çağrılması bekleniyor.