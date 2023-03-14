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  4. İlk günden Galatasaray taraftarının sevgilisi oldu! 'İtalyan Messi' Zaniolo ayrılıyor mu? Herkes merak ediyordu! Kendisi resmen açıkladı

İlk günden Galatasaray taraftarının sevgilisi oldu! 'İtalyan Messi' Zaniolo ayrılıyor mu? Herkes merak ediyordu! Kendisi resmen açıkladı

14.03.2023 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı en ses getiren isim olan Nicolo Zaniolo, performansıyla büyülemeye devam ederken, 'İtalyan Messi' lakaplı yıldız oyuncu için başka takımlara transfer olacağı yönünde iddialar ortaya atılmaya devam ederken, konuyla alakalı Zanıolo'dan bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın İtalyan devi Roma'dan 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı ve Türkiye kariyerine müthiş bir başlangıç yaparak iki hazırlık maçının yanında Süper Lig'de de gol kaydetmeyi başarmıştı. İtalyan yıldız için Galatasaray'dan ayrılacağı, tekrar İtalya'ya transfer olacağı yönünde haberler ortaya atılırken, Zaniolo konuyla alakalı ilk kez konuştu.

Roma’nın yeni Totti’si, İtalyan Messi yakıştırmalarının yakın geçmişte yapıldığı Nicolo Zaniolo, geçtiğimiz gün babası Igor'un doğum günü için Etiler'de bir restaurantta yemek yerken, onlara İtalya’da yaşayan iş insanı Ali Güven, bu ülkede futbolculuğu döneminden de tanıdığı Igor Zaniolo ve ailesine eşlik etti.

"AYRILMAK GİBİ BİR DÜŞÜNCESİ YOK" 

"AYRILMAK GİBİ BİR DÜŞÜNCESİ YOK" 

G.Saray Kulübü üyesi olan iki ismin de katıldığı yemekte Zaniolo, ilk maçta yaşadığı duygular, İstanbul’daki hayatı, kariyer planı ve Donk ile yaşadığı pozisyonla alakalı düşüncelerini de anlatırken, G.Saraylı isimler yaptığı açıklamada "Öncelikle belirteyim, Zaniolo’nun hemen sezon sonunda ayrılmak, transfer olmak gibi bir ısrarı ya da kendini şartladığı bir durum yok. Genç futbolcuya Zorlu Rezidans’ta geniş bir daire tutuldu. İtalyan yıldız, Gomis’in yan komşusu oldu. Genç oyuncu burada eski futbolcu olan babası Igor Zaniolo ile birlikte yaşıyor." dedi.

"GİTMEK GİBİ BİR DÜŞÜNCEM YOK" 

"GİTMEK GİBİ BİR DÜŞÜNCEM YOK" 

Hürriyet'in haberine göre; Zaniolo, ilk olarak G.Saray üzerine yapılan sohbette “Hemen sezon sonunda teklif beklemek ya da gitmek gibi bir düşüncem yok. G.Saray’da önce şampiyonluk yaşamak sonra Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyorum. Bu nasıl bir atmosfer? Mancini ile görüştüğümde bahsetmişti. Ancak bu kadarı gerçekten farklı, kusursuzdu. G.Saray taraftarı etkileyici, büyüleyiciydi” diye anlattı.

"DONK BENİ SAKATLAMAK İÇİN VURDU" 

"DONK BENİ SAKATLAMAK İÇİN VURDU" 

Genç oyuncu maçla ile ilgili ise “Donk’un yaptığı hareket net kırmızı kartlıktı. Hakem nasıl kırmızı kart göstermedi, anlamadım. Topsuz alanda beni sakatlamak için vurdu” yorumunu yaptı.

ICARDI'DEN ZANIOLO'YA TELEFON 

ICARDI'DEN ZANIOLO'YA TELEFON 

Yemekte Zaniolo’yu arayan Icardi takım arkadaşını Bebek Oteli’ne davet etti. Icardi, önce Bebek Oteli’ne, ardından takımın da 2 gün izinli olması nedeniyle gece kulübüne gideceğini söyledi. Zaniolo ise Icardi’nin bu davetine teşekkür edip katılmadı. Zaniolo transfer süreci ve Türkiye’ye geliş zamanlaması ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “G.Saray’a geldiğim için mutluyum. Ancak kötü zamanda, böylesine bir afet ve deprem döneminde Türkiye’ye geldim. O insanların acısı hala yüreğimde. Empati yapıyorum. O yüzden ben böyle durumda eğlenceye ya da kulübe gidemem, olmaz” dedi. Mancini’den de tam not alan Zaniolo’nun İtalya Milli Takımı’na da çağrılması bekleniyor.

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